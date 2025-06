Borussia Dortmund-PSG, le pagelle di CM: Sancho semina il panico. Disastro Fabian, Mbappé fa troppo poco

Borussia Dortmund-PSG 1-0

BORUSSIA DORTMUND

Kobel 6: Poco chiamato in causa nel primo tempo, rischia con un dribbling su Barcola al 45', ma ne esce a testa alta. Due pali e alcuni tiri imprecisi dei parigini lo salvano nella ripresa.

Ryerson 6: La sfida con Barcola lo mette alla prova, ma è bravo a tenere duro. Dà tutto e infatti esce con i crampi (Dall'87' Wolf s.v.)



Schlotterbeck 6,5: Assist al bacio per il gol di Fullkrug e il merito condiviso con Hummels per la serata in bianco e nero di Mbappé.

Hummels 6,5: E' un diesel. Poco attento nei passaggi in uscita all'inizio, ma cresce alla distanza e fa bene il suo lavoro. Partita da Hummels.

Maatsen 6: Forse il meno in palla della serata pur ottima del Borussia. Si fa saltare da Zaire-Emery, che lo costringe a giocarsi il giallo già al 20'. Poco visibile in fase offensiva.

Emre Can 6,5: Nella prestazione difficile del centrocampo del PSG c'è anche il suo zampino. Pressing sempre alto e buone letture in mediana. Al servizio della squadra.

Sabitzer 6: Fa il suo a centrocampo, ma spreca sparando due volte addosso a Donnarumma nel primo tempo. Prima su suggerimento di Brandt, poi al volo dopo un palleggio delicato di Fullkrug.

Adeyemi 7: Serpentine palla al piede, mettendo sempre in apprensione la difesa parigina. Fa dannare Hakimi e vince il duello anche in ripiegamento, con un paio di belle rincorse. A tutto campo. (Dall'82' Reus s.v.)

Brandt 6,5: E' il fulcro del gioco del Borussia, suoi tutti i calci piazzati. Si abbassa a prendere i palloni da distribuire e in attacco pennella per i compagni. (Dall'87' Nmecha s.v.)

Sancho 7,5: Semina il panico con dribbling, tocchi di fino e un filtrante da standing ovation per Brandt con tanto di tunnel, che solo un grande intervento di Marquinhos riesce a vanificare. Fa passare una brutta serata a Nuno Mendes. Slalomista.

Fullkrug 7: Nella prima mezzora è un fantasma, poi al primo pallone buono fulmina Donnarumma. Stop pregevole e sinistro chirurgico. Si accende nella parte centrale del match e si rende utile nelle sponde. Partita da vero 9. (Dal 90' Moukoko s.v.)

Terzic 7: Si improvvisa Guardiola scegliendo di non cambiare nessuno fino all'82'. L'aggressività mai doma del Borussia non si deve solo al muro giallo.

PARIS SAINT-GERMAIN

Donnarumma 6,5: attento in uscita bassa su Sabitzer, si fa sorprendere da Fulkrug ma è decisivo ancora su Sabitzer, tenendo in vita il Psg.

Hakimi 6: sfida il TGV Adeyemi, ma sul binario c’è posto solo per uno. Imbarca acqua con troppa facilità, sgasa poco e male. Prende un palo, da buona posizione, e regala un assist delizioso per Dembelé, due fiammate che gli regalano la sufficienza.

Marquinhos 6: tiene in gioco Fulkrug in occasione del gol, ma il salvataggio che fa su Brandt nel finale è fenomenale e pesa come un macigno.

Lucas Hernandez 6: prova d’ordine, fino al 40’, quando esce per un problema al ginocchio (41’ Beraldo 5,5: non dà mai sicurezza)

Nuno Mendes 5: fatica quando Sancho alza i giri del motore, è poco presente in fase di spinta.

Fabian Ruiz 5: troppo lento, soffre la fisicità del centrocampo del Dortmund. Ha due ghiotte occasioni di testa, che fallisce clamorosamente.

Vitinha 6: positivo, soprattutto nella ripresa. Si infiamma con una splendida verticalizzazione per Hakimi e un assist al bacio per Fabian Ruiz.

Zaire-Emery 5,5: personalità, anche di fronte al Muro Giallo, ma commette troppi errori.

Dembélé 6: partita vivace, un po’ in mezzo, tanto a destra, al servizio dei compagni. Dei tre là davanti è il più pericoloso e il più continuo. Ma l’errore sottoporta all’80’ è una macchia troppo grande.

Mbappé 6: inizia con il freno a mano tirato, quando prova a schiacciare sull’acceleratore viene costantemente accerchiato. Dopo un primo tempo incolore, si sveglia nella ripresa, colpendo il palo dal nulla e mettendo Dembelé davanti al portiere. Ma dal migliore al mondo ci aspettiamo molto di più.

Barcola 5: qualche buona giocata nello stretto, ma raramente riesce a uscire dalla gabbia. Un tiro centrale, stop (66’ Muani 6: entra e si mette in fascia, combina poco)

Luis Enrique 5,5: soffre sugli esterni, Adeyemi e Sancho fanno diventare matti Hakimi e Mendes, ma anche senza il miglior Mbappé il suo Psg crea tanto. Sbaglia la scelta Barcola, produce poco e non dà supporto difensivo.