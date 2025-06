Borussia Dortmund-PSG, quando Neymar e compagni presero in giro l'esultanza di Haaland

Dopo il 2-2 nella prima semifinale di andata di Champions League fra Bayern Monaco e Real Madrid, tocca alle altre due contendenti per un posto nell'ultimo atto: Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain si ritrovano dopo la fase a gironi, nella quale hanno eliminato Milan e Newcastle. Tedeschi e francesi, però, hanno già dato vita in passato a confronti accesi sul massimo palcoscenico europeo, spicca quello degli ottavi di finale nel 2020.

La gara di andata a Dortmund finì 2-1, con doppietta die gol di Neymar; il norvegese, oggi al Manchester City, festeggiò le sue reti con la sua esultanza di allora, una posa di meditazione. Al ritorno, il Paris riuscì a vincere per 2-0, in gol ancorae Bernat. Alla fine della partita,, eliminato in quell'occasione.