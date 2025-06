Borussia Dortmund, scelta a sorpresa: Nuri Sahin e Sven Bender per il dopo Terzic

A poche ore dalle dimissioni ufficiali di Edin Terzic da allenatore del Borussia Dortmund, il board giallonero avrebbe già trovato la soluzione. Non è stato necessario nemmeno cercare altrove, perché secondo la Bild la panchina del BVB vedrà scalare nel ruolo di allenatore niente meno che Nuri Sahin, ex centrocampista turco che era vice di Terzic.

Si tratterebbe di una mera questione di tempo per il 35enne, un altro tecnico giovanissimo in Germania: l'agente, Reza Fazeli, è atteso presso la sede del club per chiudere l'accordo.

E non è finita: il vice di Sahin dovrebbe essere Sven Bender (35 anche lui), da non confondere con il gemello Lars, anima del Bayer Leverkusen di qualche anno fa: anche Bender è un ex centrocampista di lungo corso nelle fila giallonere, e faceva parte dello staff di Terzic.