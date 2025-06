Il Borussia Dortmund batte l'Ulsan e passa come primo del girone: decisivo Svensson. Trova il Monterrey

Borussia Dortmund-Ulsan, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA.

Al Borussia Dortmund basta un goal di Svensson nel primo tempo per battere l'Ulsan e passare come primo il Gruppo F in virtù dello 0-0 tra Mamelodi e Fluminense, che passa come secondo. La squadra di Kovac chiude il suo girone con 7 punti e ora sfiderà il Monterrey.

IL TABELLINO

MARCATORI: 36' Svensson (B)

Borussia Dortmund-Ulsan 1-0

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Couto, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha (58' Brandt), Gross (79' Reyna), Bellingham (58' Beier), Svensson; Adeyemi (58' Duranville), Guirassy (79' Chukwuemeka). All. Kovac.

ULSAN (5-3-2): Cho Hyun-Woo; Kang Sang-Woo, Trojak (86' Heo Yool), Kim Young-Gwon, Lee Jae-Ik, Ludwigson; Kim Min-Hyeok (46' Ko Seung-Beom), Bojanic (80' Lee Hui-Gyun), Lee Jin-Hyun; Farias (80' Lee Chung-Yong), Lacava (46' Park Min-Seo). All. Kim Pan-Gon.

ARBITRO: Penso (USA)

AMMONITI: Kim Min-Hyeok (U), Bellingham (B), Kang Sang-Woo (U)

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

83' - Yan Couto colpisce di sinistro a porta vuota: ancora decisivo Cho Hyun-Woo.

67' - Accelerazione di Duranville. Sinistro potente che finisce sull'esterno della rete.

61' - Jin-Hyun Lee entra in area dalla sinistra. Attendo Kobel sul tiro sul primo palo.

56' - Bensebaini svetta punizione dalla sinistra, ma il suo colpo di testa esce sulla sinistra.

46' - Continua la sfida tra Guirassy e il portiere dell'Ulsan: colpo di testa ravvicinato e parata stupenda di Cho Hyun-Woo.

39' - Ancora Borussia Dortmund pericoloso: Nmecha calcia dal limite dell'area. La palla esce di poco alla destra di Cho Hyun-Woo.

36' - GOAL DEL BORUSSIA DORTMUND! Bellingham serve Svensson che, da appena dentro l'area, calcia sul primo palo battendo Cho Hyun-Woo.

27' - Ancora Guirassy vicino al goal: questa volta l'attaccante del Borussia Dortmund fa il massimo, ma è super Cho Hyun-Woo a chiudere la porta. Dopo 30 secondi, grande girata al volo di Bellingham su cross di Adeyemi: palla alta di pochissimo.

19' - Guirassy si accentra e calcia: para Cho Hyun-Woo.

16 - Ryerson ci prova da fuori: il destro finise largo di poco.

2' - Guirassy trova spazio per il sinistro in area: la conclusione, sul primo palo, esce di poco.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione