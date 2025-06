Botafogo-Seattle Sounders: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Nel Gruppo B non ci sono solo i campioni d'Europa del PSG, ma anche la squadra vincitrice dell'ultima Copa Libertardores: il Botafogo. I brasiliani faranno il loro esordio nel Mondiale per Club alle 4:00 (ora italiana) del 16 giugno 2025 contro il Seattle Sounders, che ha vinto la Champions nordamericana nel 2022.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione



Partita: Botafogo-Seattle Sounders

Botafogo-Seattle Sounders Data: 16 giugno 2025

16 giugno 2025 Orario: 04:00

04:00 Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOTAFOGO-SEATTLE SOUNDERS

BOTAFOGO (4-2-3-1): John Victor; Vitinho, Jair Cunha, David Ricardo, Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore; Artur, Igor Jesus, Rodriguez; Mastriani. All. Paiva.

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): Frei; A. Roldan, Ragen, Bell, Nouhou; C. Roldan, Vargas; de la Vega, Rusnak, Kent; Ferreira. All. Schmetzer.

DOVE VEDERE BOTAFOGO-SEATTLE SOUNDERS IN TV - Botafogo-Seattle Sounders sarà trasmessa gratuitamente, come tutte le altre gare della competizione, in diretta su DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

DOVE VEDERE BOTAFOGO-SEATTLE SOUNDERS IN STREAMING - Botafogo-Seattle Sounders sarà visibile anche in streaming gratuitamente: per farlo sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN e accedere con le proprie credenziali

TELECRONACA - La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni