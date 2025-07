Bove è la chiave dello stato di grazia della Fiorentina: ecco come lo sfrutta Palladino

Continua a stupire la Fiorentina di Raffaele Palladino: i viola, che in serata saranno impegnati nella gara casalinga di UEFA Conference League contro i ciprioti del PAFOS, vengono infatti da sette vittorie consecutive in Serie A – che al momento vale un posto tra le prime quattro. Traguardo, quello dei sette successi di fila in campionato, raggiunto solo in un’altra occasione nella loro storia (nel 1960), come riportato da Opta.

LA SVOLTA IN ESTATE - I toscani stanno producendo un calcio di grande qualità anche e soprattutto grazie agli ‘esuberi’ di Juventus, Milan e Roma arrivati nella sessione estiva di calciomercato: Moise Kean, Yacine Adli e Edoardo Bove, senza dimenticare i vari Gosens e Cataldi, oltre a una solida base già presente. Sia l’ex Juve che il francese arrivato dalla sponda rossonera di Milano si sono conquistati il posto a suon di gol e di prestazioni convincenti, ma un approfondimento merita anche il ruolo di Bove, vera e propria variante tattica nell’undici di Palladino.

ALTERNATIVA - L’ex giocatore della Roma infatti sta fungendo anche da esterno sinistro di centrocampo (oltre che da centrocampista centrale) e la sua presenza, talvolta ‘camuffata’ da giocatore laterale, sta garantendo grande solidità ai viola, che nelle 11 gare con Bove titolare hanno ottenuto nove vittorie - perdendo solo in casa dell’Atalanta. Il classe 2002 infatti quando viene schierato esterno, interpreta il ruolo a suo modo agendo di fatto da mezzala – capace anche di offendere – garantendo però anche un’alternativa a Palladino, che spesso inserisce Sottil per una maggior incisività offensiva, o sostituendo Bove o arretrandolo e togliendo un altro centrocampista: lo abbiamo visto anche nell’ultimo turno di campionato contro il Como, con Sottil subentrato a Cataldi che ha servito l’assist a Kean per il gol del 2-0 che ha chiuso di fatto la partita.