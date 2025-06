Bove lascia il ritiro dell'Under 21 e torna a Firenze. Le sue condizioni

Fra le tante note liete della Fiorentina targata Raffaele Palladino c'è anche un Edoardo Bove che, arrivato da Roma dopo essere stato escluso del progetto tecnico, a trovato a Firenze una nuova collocazione. Soprattutto, il centrocampista romano ha trovato la titolarità in un ruolo, a metà fra un esterno e una mezzala, che Palladino gli ha cucito addosso. Tuttavia, Firenze oggi è in ansia per le sue condizioni fisiche.

FORFAIT - Il ragazzo, convocato dal CT Nunziata con la Nazionale Under 21, ha dovuto abbandonare il ritiro con gli azzurrini per un non meglio precisato problema fisico. Le condizioni di Bove, comquneu, non paiono destare eccessivi allarmismi e, da quel che filtra, dovrebbe rientrare regolarmente a disposizione dopo la sosta.