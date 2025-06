Bove, possibile ritorno in campo: ultimi esami negativi, attesa per il via libera

Arrivano ottime notizie da Edoardo Bove: il centrocampista classe 2002 potrebbe tornare in campo e aspetta il via libera definitivo per rientrare sul terreno di gioco dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter dello scorso 1° dicembre.

ESAMI NEGATVI - Secondo quanto raccolto da Sky Sport,Edoardo Bove nelle ultime settimane ha svolto alcuni accertamenti che hanno dato esito negativo. Per avere l'ok definitivo al rientro del centrocampista si attendono ulteriori esami, ma la strada intrapresa dopo lo shock e il forte spavento di dicembre è quella giusta.

ROMA - Bovetornerà di proprietà della Roma dopo il prestito alla Fiorentina. Lavorerà insieme alla società giallorossa per trovare una soluzione per il futuro. Potrebbe essere all'estero, ma anche in Italia. Dipenderà dagli sviluppi degli ultimi esami clinici di alcune situazioni burocratiche. Quel che conta, però, è che dopo un periodo difficile, dopo l'enorme spavento, il classe 2002 è molto vicino a tornare in campo.