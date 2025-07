Braida: "Milan, avevo previsto tutto. Manca la competenza, per fare il ds dei rossoneri serve avere talento"

Ariedo Braida, storico direttore sportivo del Milan, intervistato da Radio Anch’io lo Sport, su Rai Radio 1, commenta la stagione rossonera: "Non voglio fare il profeta perché tutti facciamo errori, ma avevo previsto una stagione così, non in linea con le aspettative e la storia del Milan. Purtroppo tutto questo si è avverato e questo mi dispiace molto perché sono milanista da sempre".

"Speriamo che qualcosa succeda, che qualcuno capisca che bisogna trovare delle soluzioni, con persone competenti. — aggiunge Braida — Purtroppo manca la competenza, c’è una carenza di questo valore".

Sui nomi che circolano per ricoprire il ruolo di ds del Milan (da Igli Tare, ex Lazio, all’atalantino Tony D’Amico), Braida commenta: "Sicuramente sono tutti elementi molto esperti. Sono persone competenti, che hanno il valore per poter risollevare questo Milan. Nel calcio ci vuole il talento: per fare questa attività, se non hai talento, non riesci a farla o non la fai bene. Esistono i valori e bisogna trovare la soluzione".