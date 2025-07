Bruges, le parole dei dirigenti su Jashari e Stankovic

Le parole dei dirigenti del club belga sulle trattative che scaldano Milano.

Ore calde per il Bruges a Milano, con una doppia trattativa in corso: quella con il Milan per la cessione di Ardon Jashari e quella con l'inter per l'acquisto di Aleksandar Stankovic: il centrocampista classe 2005 è il sostituito ideale dello svizzero, per la società belga.

Il direttore sportivo Devy Rigaux e il direttore generale Bob Madou sono arrivati nella sede di Viale della Liberazione per incontrare i dirigenti dell'Inter e fare il punto sul passaggio in Belgio di Stankovic, reduce dall'ottima stagione al Lucerna, in Svizzera. Intercettati all'uscita da Calciomercato.com, hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Amiamo Milano, ora andiamo a mangiarci un gelato. Non commentiamo. Jashari al Milan? Siamo nella sede dell'Inter. Stankovic) Non commentiamo le trattative in Belgio. Siamo in Italia? Ho capito, ma siamo belgi e tradizionalisti. Chiedo scusa. Non ha senso che ci seguiate perché non commentiamo. Avete letto l'intervista di stamattina. Conoscete un buon posto dove andare a bere? Non possiamo parlare"