Bruno Fernandes: no all'Al-Hilal, che vira su Ederson

No, grazie. Bruno Fernandes rifiuta una ricca offerta dell'Al-Hilal. Il centrocampista portoghese del Manchester United (30 anni ex Novara, Udinese, Sampdoria e Sporting Lisbona) preferisce rimanere in Europa. A questo punto il club arabo è pronto a virare su un'alternativa e una delle piste porta al brasiliano dell'Atalanta, Ederson, già cercato da Manchester United e Manchester City. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, è in arrivo un'offerta che si può spingere fino a 60 milioni di euro per convincere il club nerazzurro a privarsi di uno dei suoi migliori calciatori anche nel corso dell'ultima stagione. E da parte del diretto interessato non sarebbe arrivata una chiusura a priori a questa ipotetica destinazione.



Intanto lo stesso Al-Hilal aspetta risposte da altri tre big: il terzino sinistro francese Theo Hernandez del Milan, l'attaccante nigeriano Victor Osimhen del Napoli (reduce da un prestito ai turchi del Galatasaray) e l'allenatore italiano Simone Inzaghi, che oggi incontra l'Inter per decidere se restare sulla panchina nerazzurra o andare via. La situazione più avviata è quella che riguarda il terzino rossonero, per il quale i contatti tra le due società sono stati continui negli ultimi giorni: una base di intesa intorno ai 30 milioni di euro è stata trovata, mentre ancora non c'è l'ok definitivo del calciatore ad una proposta di ingaggio da 18 milioni di euro a stagione. Intanto lo stessoaltri tre big: il terzino sinistro francese, l'attaccante nigeriano Victor(reduce da un prestito ai turchi del Galatasaray) e l'allenatore italiano, che oggi incontra l'Inter per decidere se restare sulla panchina nerazzurra o andare via. La situazione più avviata è quella che riguarda il terzino rossonero, per il quale i contatti tra le due società sono stati continui negli ultimi giorni: una base di intesa intorno ai 30 milioni di euro è stata trovata, mentre ancora non c'è l'ok definitivo del calciatore ad una proposta di ingaggio da 18 milioni di euro a stagione. Per quanto concerne invece l'attaccante nigeriano di proprietà del Napoli - reduce da un'annata da grande protagonista al Galatasaray, coronata da 37 goal e la vittoria di campionato e Coppa di Turchia - la richiesta di Aurelio De Laurentiis è sempre la stessa, ossia i 75 milioni di euro della clausola rescissoria valida solo per l'estero pattuita un anno fa. Ad oggi, le ipotesi che conducono alla Juventus o alla Premier League sono passate in secondo piano e l'Al-Hilal è intenzionato ad accelerare la chiusura dell'operazione per avere Osimhen a disposizione già per il Mondiale per club.