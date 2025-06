Buffon: "Tifare contro l'Inter in finale sarebbe da piccoli uomini. Non credo Conte lasci Napoli. Italia al Mondiale senza se e senza ma"

Il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gigi Buffon, ha parlato a margine dell'evento organizzato a Solomeo in provincia di Perugia e che fra le altre cose ha visto ieri il triangolare fra le seconde squadre di Milan, Atalanta e Juventus. Tanti i temi trattati, dal percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali che vedranno l'Italia affrontare subito Norvegia e Moldavia, ma anche della finale di Champions League fra Inter e PSG che è stata una delle sue ex-squadre e dell'annata difficile vissuta dalla Juventus.

IL MONDIALE - "C'è grande attesa e un po' di curiosità. La certezza è che è il nostro unico obiettivo, l'unica cosa a cui pensare nei prossimi 6 mesi perché vogliamo qualificarci senza se e senza ma"

LA FINALE DI CHAMPIONS DI DONNARUMMA E DELL'INTER - "Emotivamente e fisicamente qualcosa lasci per strada. Essere campioni quali sono loro, con il lignaggio del campione, significa anche avere il focus giusto per superare anche l'eventuale avversità di una sconfitta"

LA JUVENTUS - "Le cose vanno conosciute dall'interno. Fare paragoni con quella che era la mia Juve e con quella che è stata per vent'anni è controproducente. Ciò che è andato e cosa non è andato non saprei dirlo, io sono stato spettatore e ho visto una squadra che ha centrato l'obiettivo minimo che non era così scontato. A parte la piccola parentesi della sconfitta col Parma ho visto una squadra che aveva una convinzione comune con cui affrontare gli impegni".

CONTE - "Io a differenza di molti non sono così convinto che lui lasci Napoli. Alla fine Antonio è uno che ha quell'intelligenza e quell'intuito animalesco che gli fa capire rapidamente se il posto in cui è gli può prospettare vittorie in futuro. Il fatto che lui non abbia dichiarato niente fino ad oggi lo conferma. Il fatto che Antonio sia un grandissimo allenatore e che sia perfetto per certe situazioni che stanno vivendo tantissime squadre lo dimostra la sua storia"