Buffon: "Sembra che un portiere non possa giocare se non fa 30 assist, ma visto chi è in finale di Champions?"

L'ex portiere di Juventus e Nazionale italiana Gigi Buffon, ora capo delegazione azzurro, ha parlato dal palco alla presentazione del Golden Boy 2025 in un dibattito moderato dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago e dalla giornalista di Sky Federica Lodi:

“L’Italia non produce più talenti perché ha rinnegato se stessa, ci siam detti che dovevamo seguire la Spagna o altro modelli e poi? Un Cannavaro, un Ferrara, un Chiellini (tutti e tre presenti in sala), oggi non lo farebbero giocare… un Chiellini non lo farebbero giocare perché non ha il filtrante".

COSA VOGLIAMO? - “Quando facciamo divertire ci si incazza perché non facciamo il risultato, se si fa il risultato la gente non va allo stadio perché si vuole divertire, io non ci capisco più niente”.

PORTIERE - “Sembra che ormai il portiere se non fa 30 assist non può giocare a pallone, poi in finale ci va Donnarumma che fa 16 parate. Basterebbe far fare a ognuno quello che deve fare, il portiere deve parare, ognuno deve fare quello che sa fare, e invece nascono queste leggende che non hanno senso di esistere. Le ultime 10 Champions le hanno vinte portieri specializzati in parate: Courtois, Navas, Mendy… Ederson l’anno in cui l’ha vinta ha fatto 2 parate, mica lanci o 6 assist…”