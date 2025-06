Buffon: "Spero che Donnarumma vinca la Champions League. I tifosi del PSG se lo meritano"

Gianluigi Buffon ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo As in vista della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale si è espresso sulla sfida, ma anche su Donnarumma, considerato il migliore al mondo. DONNARUMMA - "Spero che Donnarumma vinca la Champions, lo meritano lui e i tifosi del PSG. Ha avuto una stagione eccezionale. E' di gran lunga il miglior portiere del mondo: se il PSG è arrivato in finale, gran parte del merito va a lui". FINALE - "Gigio merita di realizzare questo sogno, ma attenzione: l'Inter ha almeno il 50% di possibilità di portare a casa la coppa. E hanno un altro portiere, Sommer, che ha disputato una stagione eccezionale ed è stato un giocatore chiave nella corsa europea".