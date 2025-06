Bullismo, Lazio protagonista della campagna di prevenzione nelle scuole e nello sport

Una parola, specie se cattiva, ripetuta nel tempo fa più male di un osso rotto. È da qui che inizia il concetto di bullismo, di cui si è parlato questa mattina allo Stadio Olimpico di Roma. La SS Lazio ha organizzato infatti un convegno, con il patrocinio e la collaborazione di partner istituzionali e sportivi, dedicato proprio al tema del bullismo e cyberbullismo dal titolo: “Bullismo e Cyberbullismo nella scuola e nello sport: come prevenire ed arginare il fenomeno”.

MEZZAROMA - L`evento – si legge nella nota diffusa dal club - nasce con l`obiettivo di sensibilizzare i ragazzi, ricordando loro che non sono soli: siamo una squadra e tutti insieme possiamo superare questo fenomeno che spesso isola e fa soffrire. Ed è proprio su questi aspetti che si sono maggiormente focalizzati gli interventi dei vari esperti e personalità che quotidianamente si occupano di questo tema. “Oggi si parla di parole e di gesti – ha detto la dottoressa Cristina Mezzaroma, presidentessa della Fondazione SS Lazio 1900 – che lasciano i segni. Bullismo e cyberbullismo attraversano lo sport e le relazioni, troppo spesso in silenzio. Fenomeni che colpiscono i più giovani, dagli spogliatoi ai banchi di scuola, ma anche per strada e davanti a un telefono. Ogni adulto, ma anche ogni compagno, può fare la differenza tra silenzio e salvezza”. La Lazio, in questo senso è attiva da anni e promuove iniziative all’insegna della sensibilizzazione e della prevenzione di questo come di altri deprecabili fenomeni di violenza.

ROCCA - “Ringrazio Cristina per questa occasione – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - Conosco la profondità e la caparbietà di questa donna e questo convegno è un bel segnale”. Poi, rivolgendosi alla platea in cui erano presenti numerosi ragazzi di alcune scuole romane, ha aggiunto: “Non mi sento di dire a voi ragazzi quello che avete sentito mille volte. Non si insulta, non si offende ecc… Voglio sottolineare invece il punto di vista positivo: perché non è tanto il ‘non si fa’, quanto il ‘muoversi da sé stessi per scoprire l’altro’, che bisogna affrontare. Sento nella mia veste il fallimento generale delle istituzioni, perché come responsabile e rappresentante della categoria vedo invece troppo spesso offrire uno spettacolo poco edificante. La società in cui viviamo e frutto di ciò che noi trasmettiamo”. Il presidente della Regione Lazio, noto tifoso biancoceleste, ha poi chiosato con una battuta, tra le risate generali della platea: “Come laziale, a Roma, ogni tanto mi sento anche io un po’ bullizzato”!

DATI ALLARMANTI - Gli esperti intervenuti, tra cui anche rappresentati delle Forze dell’Ordine, hanno approfondito gli aspetti più tecnici della materia. Ai ragazzi è stato trasmesso il messaggio che non ci sia parte sociale immune da questi fenomeni e comportamenti e che i le conseguenze sia personali, sia legali possono essere gravissime. I dati a riguardo, sono peraltro allarmanti. Il CNR nel 2024 ha evidenziato che circa 1 milione di studenti tra i 15 e i 19 anni (cioè il 47% del totale degli studenti) è stata vittima di Cyberbullismo, il 32% è stato autore di Bullismo e il 33% è stato sia vittima sia carnefice. Non solo: il report annuale della Polizia di Stato del 2024 dice che la fascia d’età più colpita dal cyberbullismo è quella tra i 14 e i 17 anni, ma gli incrementi più significativi si registrano sin dall’infanzia fino ai 13 anni. Dalle azioni quotidiane, magari fatte per scherzo, all’insulto nella chat di gruppo, fino a episodi ben più gravi, con forme più o meno dirette tra ragazzi e ragazze. Nel triennio ‘21-’23 sono stati più i ragazzi a segnalare episodi di questo tipo: dato invertito rispetto al periodo precedente quando erano invece più le ragazze ad aver fatto emergere il problema. Sono anche stati mostrati diversi esempi, con molti casi sfociati nel suicidio delle vittime.

LOTITO - Anche il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto sottolineando l’importanza di campagne di sensibilizzazione come questa: “Si tratta di stabilire e insegnare ai giovani dei valori attraverso un percorso di sensibilizzazione. Oggi sono venuti meno una serie di passaggi educativi che una volta andavano dalla famiglia, alla scuola, all’oratorio ecc… Oggi esiste solo il telefonino. Si confondono le sovrastrutture con la realtà . Il calcio e lo sport in generale deve essere utilizzato per diffondere valori sani, che formino la persona oltre che i giocatori. Il senso di incompletezza che attanaglia oggi i giovani va affrontato in maniera sistemica. Dobbiamo far emergere rispetto e spirito di gruppo, che sono tipici di una squadra, anche nella vita di tutti i giorni”. L’evento è poi proseguito con il racconto diretto e le testimonianze di ragazzi vittime di bullismo. La società biancoceleste inoltre ha già fatto sapere che altri appuntamenti simili per proseguire l’approfondimento di queste tematiche saranno replicati in futuro.