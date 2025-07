Buruk: "Calhanoglu ama il Galatasaray. Tutti lo vogliono, l'Inter si aspetta un introito importante"

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, parla di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e obiettivo di mercato del club turco

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, parla di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e obiettivo di mercato del club turco: "Tutti lo vogliono, è uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Ma la questione di Osimhen acquista importanza in termini di budget. Faremo le mosse dopo".

"Lo conosco da quando aveva 16 anni. Il suo amore per il Gala è fortissimo - ha continuato Buruk, intervistato da Sporx -, attualmente gioca per una squadra che si aspetta un introito significativo. Se cedi un calciatore di quel calibro, pagherai un sacco di soldi per un giocatore dello stesso calibro. Anche le aspettative dell’Inter sono normali".

Il 51enne tecnico turco conclude così: "È importante ottenere certi giocatori, ma non sappiamo quale sarà il nostro budget e le aspettative della controparte. Ci sono numeri molto alti per questo tipo di giocatori. Non abbiamo preso alcuna iniziativa in tal senso".

LA SITUAZIONE - Come vi abbiamo raccontato nelle ore precedenti, tra Inter e Galatasaray ci sono stati dei contatti, mai pubblicizzati, anzi, sempre tenuti al riparo da certe voci proprio per non alimentare ulteriori bisbigli. Ma se l’Inter mette fretta, il club turco invece frena ed è qui che finora si è creato l’attrito: i nerazzurri sono fermi sulla richiesta di 30 milioni di euro, il Galatasaray è convinto invece che quando Calhanoglu tornerà dalle ferie, l’Inter si ritroverà un problema da gestire.

Una considerazione che induce il Galatasaray a giocare con il tempo. Dall’altro lato però c’è l’Inter che invece non vuole essere messa in mezzo, al punto da lasciar filtrare già in queste ore che Calhanoglu resterà in nerazzurro. Capiremo se effettivamente le cose andranno così o se invece il colpo di scena dovrà ancora consumarsi.