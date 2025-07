Cagliari: cambiano le gerarchia in porta. Continua il ballottaggio tra Viola e Gaetano

Tempo di anticipo di campionato per il Cagliari di Davide Nicola che quest'oggi all’Unipol Domus ospiterà l’Hellas Verona. I rossoblù vengono da due pareggi consecutivi e vanno alla ricerca di una vittoria che ormai manca da un mese. I tre punti sarebbero fondamentali in ottica salvezza, anche per non rischiare di dover soffrire sino all'ultima giornata. La partita contro il Genoa, dove il Cagliari è riuscito a strappare un pareggio in rimonta con un doppio rigore, ha segnato il - forse - probabile cambio di gerarchia per quanto concerne la difesa della porta. Alan Sherri ha disputato la sua seconda partita consecutiva tra i pali, con Scuffet pronto a valutare il proprio futuro in vista della prossima sessione di mercato. Davide Nicola, dopo i vari errori notati nelle precedenti partite, sta attuando la stessa strategia di Claudio Ranieri quando decise di panchinare Boris Radunovic per far spazio proprio a Simone Scuffet; una scelta che si rivelò importante e fondamentale per risanare la difesa rossoblù. L'ex portiere dell'Udinese, dopo che in estate è stato vicino al Milan, potrebbe valutare di lasciare l'isola, soprattutto se verrà confermato il suo status di “secondo”. Il direttore sportivo Nereo Bonato, vista la situazione, continua a monitorare sul mercato, con l'idea di chiedere Terracciano alla Fiorentina visto che ormai in casa viola non sta trovando nessuno spazio, nemmeno con le competizioni europee. Contro il Verona Nicola avrà il solito dubbio riguardante il trequartista - ovvero il centrale dei tre dietro la punta - da risolvere nelle ultime ore. Il favorito al momento è Nicolas Viola, visto anche il non ottimo momento di Gianluca Gaetano. L'ex centrocampista del Napoli non sta riuscendo a fare la differenza e tra le mura amiche Viola viene utilizzato maggiormente rispetto alle trasferte. Sicuri del posto, come ali offensive, Luvumbo e Zortea. L'altro dubbio che dovrà sciogliere l'ex tecnico dell'Empoli è quello riguardante il centrocampo. Razvan Marin si conferma sempre più imprescindibile e visto che, viene utilizzato nei due di centrocampo, resta solamente un posto a disposizione. Una maglia per tre giocatori, con Makoumbou in leggero vantaggio su Adopo per affiancare il rumeno. In svantaggio Alessandro Deiola, che, come nelle ultime gare, verrà utilizzato a gara in corsa nel momento del bisogno per spezzare il gioco avversario. La difesa vedrà ancora protagonisti Luperto - intoccabile - e Mina, nonostante quest'anno sia meno roccioso e determinante rispetto all'ultima parte della scorsa stagione. Augello e Zappa completeranno il reparto, un duo che nelle ultime uscite ha mostrato un'importante crescita non solo a livello difensivo ma anche in fase di attacco. I rossoblù dovranno stare attenti agli scaligeri, che, in terra sarda, si giocheranno il tutto per tutto per salvare la panchina di Paolo Zanetti, giunto all'ultima spiaggia dopo aver subito ben 5 reti dall’Inter in appena 45 minuti di gioco. Nonostante ciò i gialloblù sono davanti ai sardi di un punto in classifica ma nelle ultime sei partite hanno ottenuto solamente tre punti, ovvero la vittoria contro la Roma. Nel frattempo in avanti Roberto Piccoli continuerà a fare gli straordinari, nonostante il recupero di Pavoletti e la presenza di Lapadula. Anche quei si aspetta gennaio per poter intervenire sul mercato e aggiungere in rosa una nuova pedina offensiva, utile per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale.