Cagliari: con la Lazio bisogna evitare i soliti errori. Wieteska e Jankto sono già sul mercato?

È un Cagliari che sta facendo vivere delle proprie e vere montagne russe ai suoi tifosi. Dopo l'ottima striscia positiva, con tanto di pareggio ottenuto in casa della Juventus, di tre risultati utili consecutivi, sono arrivate due sconfitte, tra l'altro con la squadra apparsa abbastanza sottotono. Se contro l'Udinese la “scusa” è stata quella dell'uomo in meno nella prima frazione di gioco, contro il Bologna non esistono scusanti. C'è da dire che Davide Nicola contro i falsi nei molto probabilmente ha fatto troppi cambi nell'undici iniziale e a volte, far rifiatare anche chi ne ha bisogno, non sempre paga. Bisognava con tutta probabilità sfruttare il momento ed evitare di cambiare se non strettamente necessario. Da segnalare che sia contro l'Udinese che con il Bologna i rossoblù hanno preso gol in maniera simile, con Davies e Orsolini capaci di rientrare sul piede debole e segnare sul primo palo difeso da Scuffet. Fuori Mina e Augello dai titolari, per un ritorno al 4-2-3-1 che ha lasciato molto dubbi per la posizione in campo di Gianluca Gaetano. Esterno alto a sinistra nei tre dietro la punta. Un ruolo che è vero che lo stesso Gaetano ha già occupato alcune volte sia lo scorso anno che in passato, ma che comunque lo lascia molto più fuori dal gioco, visto che, come contro il Bologna ha spesso il compito di dover tornare a difendere concentrandoci in maniera minore alla fase offensiva. Nel frattempo ormai ci sono alcuni giocatori in casa Cagliari che attendono l'apertura del mercato per cambiare aria. Si tratta di Mateusz Wieteska e Jakub Jankto. Il polacco è ormai ai margini del progetto e non sta venendo utilizzato dal tecnico Nicola. In estate è stato vicino a lasciare la Sardegna ma avendo ceduto Hatzidiakos la società ha preferito trattenerlo per non dover cercare un nuovo centrale sul mercato. Un'operazione che verrà effettuata a gennaio, perché come sempre per un giocatore che esce bisogna trovarne uno che completi il reparto. Il centrocampista ceco invece è stato fuori per un infortunio per molto tempo e nonostante sia rientrato tra intitolato ciò sta cercando una nuova sistemazione, visto che non è mai rientrato nei piani di Davide Nicola. Anche per lui la cessione nel mese di gennaio avverrà in caso di arrivo del suo sostituto. Nel frattempo nel Monday Night di oggi il Cagliari farà visita alla Lazio, prima di ospitare sabato prossimo il Milan. Due sfide sulla carta ostiche e difficili ma che come sempre faranno parlare al campo. Sarà importante dimostrare che i rossoblù non abbiano perso la bussola e la condizione mentale dopo le due sconfitte, anche perché quest'anno, almeno per il momento, la lotta per non retrocedere si fa sempre più dura. Nel gioco del calcio la testa con Contro i biancocelesti Nicola potrebbe optare per una formazione più “difensiva”, tornando al 4-4-1-1 con uno tra Gaetano e Viola a supportare l'unica punta Piccoli. In difesa ritroveranno il proprio posto Mina ed Augello mentre con tutta probabilità il ritorno di Luvumbo tra i titolari verrà rimandato al match casalingo contro il Milan. Tornerà dalla squalifica Antoine Makoumbou, e a far spazio al franco-congolese sarà Prati, visto che Marin è ormai diventato imprevedibile per il gioco dei rossoblù. Nuovamente fuori Alessandro Deiola, che verrà utilizzato a gara in corsa nel momenti in cui servirà lottare maggiormente a centrocampo dopo la prima fase di studio tattico.