Cagliari, contro il Napoli spazio al secondo portiere Sherri. I dubbi e le certezze di Nicola

Una partita importante, un impegno da non prendere sotto gamba. Anche se la salvezza è stata raggiunta, anche se il successo contro il Venezia ha certificato la presenza del Cagliari in Serie A il prossimo anno. Venerdì sera al Maradona la truppa di Nicola sfida il Napoli, che davanti al suo pubblico cerca una vittoria per festeggiare il quarto scudetto della sua storia, con l'obiettivo di fare bella figura e tenere aperto il campionato fino alla fine. L'Inter, impegnata a Como, non è padrona del suo destino, spera di ricevere un aiuto da un Cagliari che ha nessuna intenzione di fare brutta figura.

Lo ha confermato ieri in un'intervista il difensore Gabriele Zappa: "Ci siamo posti l'obiettivo di tenere il 14esimo posto, faremo la nostra partita dando il massimo, sarà una bella partita da giocare, una bella emozione, siamo carichi per questa sfida. Cercheremo di dare il massimo, quest'anno abbiamo messo buone basi per aggiungere sempre qualcosa. Prometto che daremo il massimo, il risultato sarà una conseguenza, ma noi daremo tutto e suderemo la maglia, questo lo prometto".

Nicola metterà la migliore formazione possibile, ma è previsto un pò di turnover. Non saranno della partita Gaetano, operato al menisco, e Luvumbo, out per un problema muscolare, mentre Yerry Mina recupera, al pari di Luperto. La novità principale ci sarà in porta: Caprile, il cui cartellino è di proprietà del Napoli, è infortunato e non ci sarà, per sostituirlo Nicola - nonostante le indiscrezioni - non farà esordire Giuseppe Ciocci, la terza scelta. Spazio al secondo portiere Sherri, che ha alle spalle 6 partite di Serie A.

Sulla formazione ha parlato oggi Nicola in conferenza stampa: "Di certo non ci saranno Gaetano e Caprile, che ha giocato infortunato nella gara contro il Venezia. Lo ringrazio per essere rimasto in campo nonostante il problema. Zortea sta facendo un’ecografia, Pavoletti dovrebbe esserci. Domani vedremo una grande gara, sembra che Como e Cagliari siano diventati crocevia per lo scudetto. Se lo giocheranno Inter e Napoli. Noi siamo persone serie e faremo la nostra gara“.

"Chance per Ciocci, che non ha ancora debuttato tra i pali del Cagliari, dopo tutte le vicissitudini del ragazzo e l’assenza di Caprile? A Giuseppe, come a Jankto, voglio un bene dell’anima così come a tutti i miei giocatori. Però ho preparato la partita in modo da essere il più competitivo possibile: sia lui che Jankto, se non hanno giocato nemmeno una partita, evidentemente non sono stati reputati al giusto livello per poterlo fare. Non è una questione di fare giocare tutti, io in settimana penso a chi può dare un contributo nella partita. Se potrò gratificarlo lo farò, per questo dovrei cambiare il titolare: se posso farlo lo farò ma io devo essere competitivo e coerente. Chi non ha giocato è perché non consideravo che potesse essere titolare, non per problemi con i singoli".