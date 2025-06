Cagliari: fissati i prezzi di Piccoli, Caprile e Adopo nonostante i riscatti. Barak può essere il primo acquisto dell’era Angelozzi. Augello in direzione Palermo.

Ventiquattro milioni di euro. Questa la cifra spesa dal presidente Tommaso Giulini per acquistare definitivamente i cartellini di Roberto Piccoli, Michel Adopo ed Elia Caprile a titolo definitivo; i primi due arrivano dall’Atalanta mentre il portiere dal Napoli. Riscatti che erano stati ormai annunciati da tempo e a cui mancava solamente l’ufficialità. Ora il club dovrà prendere delle decisioni, perché uno dei tre potrebbe lasciare i colori rossoblù garantendo un'importante plusvalenza per le casse del Cagliari.

Chiunque partirà - e non è detto che sia obbligatorio - darà la possibilità di finanziare il mercato e di mantenere in positivo i prossimi bilanci. Il presidente Giulini però non vuole svendere i nuovi acquisti ed ha deciso che chi vorrà presentare un’offerta dovrà partire da dei prezzi prefissati.

Roberto Piccoli è il nome più caldo al momento in casa Cagliari. Reduce dalla sua miglior stagione, condita dal raggiungimento della doppia cifra, è finito sul taccuino di Bologna e Fiorentina, due squadre che giocano in Europa e potrebbero fare gola all’attaccante italiano, alla ricerca anche di una convocazione con la maglia dell’Italia. La sua base d’asta però non è considerata “bassa”, tant’è che entrambe le squadre stanno guardando altrove dopo aver sentito che si parte da una base intorno ai 25-30 milioni di euro.

Elia Caprile è invece finito nel mirino del Torino, che si appresta a salutare Vanja Milinkovic Savic, promesso - anche se ci sono alcuni intoppi legati alle cifre - ormai al Napoli di Antonio Conte. Non solo granata, su Caprile è noto da tempo l’interesse della Juventus, che prima deve valutare e decidere se proseguire con il duo Di Gregorio - Perin oppure tentare l’assalto al rossoblù. La base d’asta in questo caso è di 20 milioni di euro.

Per Michel Adopo, centrocampista francese, la base di partenza è di 9 milioni di euro, poco più del doppio del prezzo di riscatto. Su di lui gli occhi della Premier League, con il Bournemouth sempre alla finestra; le Cherries (soprannome degli inglesi) stanno prima però sistemando la questione uscite, prima di concentrarsi sugli acquisti e sul possibile assalto al centrocampista dei sardi.

Nel frattempo la società ha annunciato il nuovo direttore sportivo. Nereo Bonato è stato sollevato dall’incarico e al suo posto è arrivato Guido Angelozzi, ex d.s del Frosinone. La sua prima missione sarà quella di portare Antonin Barak in Sardegna. Il centrocampista offensivo è in uscita dalla Fiorentina ed in passato è stato più volte vicino al trasferimento in rossoblù, salvo poi saltare nelle ultime ore di mercato. Il giocatore ceco inoltre questa volta ha dalla sua altri due fattori. In primis che la società viola vuole cederlo definitivamente, in secundis la buonaparola di Yerri Mina, che da tempo, tramite social, chiede al suo ex compagno di squadra di trasferirsi al Cagliari.

Dopo appena due anni, conditi da 74 presenze, una rete e 9 assist, Tommaso Augello lascerà la Sardegna. L’ex difensore della Sampdoria è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, di comune accordo con la società, ha deciso di proseguire la propria carriera altrove. Decisivi per lui il cambio allenatore ma soprattutto la volontà del Palermo del neo tecnico Filippo Inzaghi di puntare sul terzino sinistro come uomo chiave della propria difesa.