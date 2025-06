Cagliari: Nereo Bonato pronto a lasciare dopo l’arrivo di Fabio Pisacane. Adopo verso l’Inghilterra, Viola lascerà i sardi. Piccoli resterà rossoblù?

Il Cagliari del neo allenatore Fabio Pisacane sta iniziano a programmare la stagione 2025/26. La prima situazione da risolvere è quella inerente il direttore sportivo Nereo Bonato, il cui futuro, dopo la decisione del presidente Tommaso Giulini di virare su Pisacane e non su Vanoli - come avrebbe voluto l’attuale d.s - non risulta essere chiaro. Una veduta differente di idee che potrebbe portare Bonato lontano dalla Sardegna, vista anche la richiesta di informazioni da parte della Cremonese, decisa a puntare su Davide Nicola e Nereo Bonato. Al suo posto arriverebbe a Cagliari Guido Angelozzi (già trovato l'accordo), che nel 2015, a Sassuolo, sostituì proprio Bonato. Il cambio della guardia dovrebbe avvenire tra la giornata di domani e quella mercoledì.

Nel frattempo la società sta iniziando insieme al nuovo allenatore a capire come muoversi sul mercato, soprattutto con le varie conferme e situazioni di riscatto. Roberto Piccoli e Michel Adopo verranno riscattati dall’Atalanta per una cifra totale intorno ai 16 milioni di euro ma non è detto che il loro futuro possa essere ancora a tinte rossoblù. L’attaccante italiano, reduce dalla sua stagione migliore con 10 gol e 1 assist in 37 presenze, è finito nel mirino di Como e Bologna. I sardi non vorrebbero privarsi del proprio attaccante ma dinanzi ad una cifra intorno ai 20 milioni di euro il classe 2001 potrebbe fare le valigie verso una nuova esperienza. Il centrocampista, il cui costo di riscatto è di 4 milioni di euro, è finito nel taccuino degli inglesi del Bournemouth. Il francese potrebbe quindi rappresentare una plusvalenza visto che solitamente la società inglese mette mano al portafoglio senza troppi problemi.

Dopo tre anni in maglia rossoblù lascerà la Sardegna anche Nicolas Viola, che non rinnoverà il proprio contratto dopo che la società, in accordo con Fabio Pisacane, ha deciso di svecchiare la rosa e di puntare su un Cagliari più giovane. Proprio per questo motivo le chiavi del centrocampo verranno affidate a Matteo Prati, attualmente impegnato con l’Under 21. L'addio di Viola inoltre aprirà maggiormente le porte della titolarità a Gianluca Gaetano, che quest'anno si è alternato spesso con il trequartista ex Benevento, una scelta non tanto gradita da parte del presidente Giulini, visto l'esborso di denaro effettuato per l'acquisto del cartellino (inseguito anche da tempo) dell'ex centrocampista del Napoli.

Il nuovo direttore Guido Angelozzi avrà inoltre il compito di guardare in Serie B per trovare qualche giocatore interessante tra le squadre che sono retrocesse quest’anno. Il presidente Giulini ha infatti già espresso qualche apprezzamento per giocatori del Monza, tra cui Samuele Birindelli. Il terzino destro, figlio d'arte, andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Zortea, tassello che quest'anno la squadra non ha avuto.

Sfuma, sempre dal Monza, Georgios Kyriakoupulous; il difensore dal 1 luglio sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Panathinaikos. Il greco era finito sul taccuino della società rossoblù anche perché al momento non è stata ancora definita la posizione di Tommaso Augello. L'ex difensore della Sampdoria è in scadenza di contratto e sino ad oggi le due parti non hanno ancora deciso se prolungare il rapporto di un'ulteriore anno o separarsi definitivamente; lo sfumare di Kyriakoupulous potrebbe però accelerare l'eventuale rinnovo dello stesso Augello.