L'allenatore del Cagliari Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio, in programma allo Stadio Olimpico nella serata di lunedì 4 novembre.

LOTTA SALVEZZA - L'ex tecnico di Empoli e Torino ha detto la sua su quella che sarà la lotta per la permanenza in Serie A: "Il campionato è delineato, sono 9 squadre che lotteranno per mantenere la categoria, con una vittoria ti trovi 12esimo, se perdi invece sei terz’ultimo. Sarà dura fino alla fine".

MOTIVAZIONI - "Andiamo in uno stadio motivante, contro una squadra che è in un grande momento e con grandi giocatori. Dovremmo fare una gara di alto livello tecnico ed emotivo, essere bravi a limitarli e giocare noi, nel calcio di oggi non puoi fare solo una fase. Incontriamo un avversario con valori ma vogliamo dimostrare competitività" ha poi proseguito Nicola, sottolineando l'ottimo momento di forma degli uomini di Marco Baroni, reduci da sette vittorie nelle ultime otto partite giocate tra campionato ed Europa League - escluso il ko dello Juventus Stadium.

ORDINE ED EQUILIBRIO - L'allenatore degli isolani è poi tornato sulla sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Bologna: "​Ci sono momenti in cui abbiamo sofferto entrambi, altrimenti non crei 5 occasioni. Abbiamo fatto bene entrambe le fasi, dobbiamo essere più performanti e trasformare in gol le azioni create, ma vale per tutte le squadre. Ci alleniamo con fiducia, la partita ha detto che ce la siamo giocata e abbiamo creato. Quando recuperiamo palla dobbiamo essere meno frenetici e ci mettiamo in difficoltà da soli. Siamo consapevoli che è un fatto di ordine ed equilibrio".