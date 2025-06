Cagliari, Nicola: "Gara dal peso specifico rilevante e il cambio di Piccoli..."

L'allenatore del Cagliari Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo il lunch match contro il Monza, in cui gli isolani si sono imposti per 3-0 grazie alle reti di Viola, Gaetano e Luvumbo.

"Non so se ad Empoli chiuderemo il discorso salvezza. Oggi i ragazzi hanno interpretato bene la gara, come l'avevamo preparata. Sapevamo che il Monza ha elementi di qualità e non avremo dovuto commettere errori. Abbiamo recuperato bene palla e verticalizzato. Ci è mancata qualità nelle ripartenze. Nella ripresa il goal ci ha liberato dallo stress, ma siamo stati bravi a non rilassarci anche dopo il 2-0. Pensiamo a recuperare ed a preparare la gara di Empoli" ha spiegato il tecnico della formazione rossoblù.

Nicola ha poi proseguito parlando dei tre marcatori di giornata - Viola, Gaetano e Luvumbo: "Hanno finalizzato il grande lavoro della squadra. Si può essere determinanti sia partendo dall'inizio che in corso d'opera. Oggi Prati e Palomino hanno dato prova che anche chi gioca meno può essere determinante. Continuiamo a lavorare su questa strada. Ricordiamo di avere sempre di fronte avversari di qualità. Dal punto di vista emotivo questa gara ha avuto un peso specifico molto rilevante. Non è facile giocare questo tipo di partite" .

Il tecnico del Cagliari ha poi concluso dicendo la sua sulla sostituzione di Roberto Piccoli, apparso nervoso e ammonito per proteste, poco prima di essere sostituito: "Può accadere. Il ragazzo si è fatto prendere da un eccesso di foga, che ci può stare. Cerco sempre di insegnare qualcosa, del resto il cambio era già programmato, non è stato per punizione".