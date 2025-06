Cagliari, Nicola: "Siamo persone serie, giochiamo per vincere. Out Caprile, Mina e Luperto ci saranno"

L'allenatore del Cagliari, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà i sardi affrontare il Napoli nell'ultima giornata della Serie A 2024-2025 e in cui potrebbero essere giudici della lotta scudetto con l'Inter. TORNARE IN CAMPO - "Torniamo in campo dopo cinque giorni e ci sono difficoltà, ma questo tempo che abbiamo ci basta, saremo contro un avversario di grande valore. Vogliamo fare la nostra partita perché il campionato non è finito".

INFORTUNATI - "Abbiamo avuto problemini non solo nell’ultimo periodo, la situazione di Gaetano è nota, ci siamo sentiti dopo l’intervento. Caprile non ci sarà perché era già infortunato prima, anche nella sfida contro il Venezia, aveva una distrazione di primo o secondo grado. Luvumbo ha avuto questo problema dovuto alla fatica. Pavoletti ha un problema al ginocchio, ma ci sarà e sarà convocato. Zortea sta facendo una ecografia, ci punterò solo se sta bene, è un occasione per gli altri potenzialmente".

LOTTA SCUDETTO- "Daremo tutto, è una partita importante, ma voglio ricordare che ora sembra che noi ed il Como siamo attenzionati in ottica Scudetto. La disputa è tra Napoli ed Inter, non c’entriamo noi".

FUTURO - "Non è che non ho risposto dopo il Venezia, io sono venuto a Cagliari per costruire qualcosa. Se parlassi del mio futuro non starei pensando alla prossima partita, ci confronteremo con la società e sarà facile fare delle valutazioni. A fine stagione ci sono cose positive e meno, vogliamo migliorare ma ora pensiamo al Napoli".

36 PUNTI - "Non so se ne basteranno meno ma per me per la salvezza servivano 36 punti".

MINA E LUPERTO CI SONO - "Mina e Luperto erano infortunati e li abbiamo recuperati con il Venezia, non erano al top della condizione ma non hanno avuto ricadute. Giocheranno perché mi servono per una formazione che possa essere competitiva"

AMBIZIONE - "La differenza tra noi e il Napoli è abissale, ma vogliamo fare la nostra partita nonostante il fatto che siamo già salvi. Siamo tutti ambiziosi, noi, i tifosi e vale per tutte le squadre. In alcune partite pensavo che potessi fare meglio e salvarci prima, sono discorsi che fate voi come noi. Abbiamo fatto un campionato tranquillo, poi ci sono diverse dinamiche: noi dovevamo lottare per la salvezza e lo abbiamo fatto in un modo diverso rispetto all’anno scorso".

SALTO DI QUALITA' - "Se penso alle squadre che ci stanno sopra come Torino ed Udinese, fare il salto di qualità non è facile. Ci vuole programmazione ed un budget per investire. Siamo dove meritavamo e possiamo migliorare, vanno fatte altre valutazioni per poterlo fare. Le persone non vanno prese in giro, bisogna dire le cose come stanno accettando quella che è la situazione".

MENTALE - "Con il Venezia abbiamo avuto una preparazione mentale di altro livello, ora con il Napoli ci tengono tutti e noi cercheremo di fare il meglio ed il massimo"

IL MARADONA - "Penso che tutte le partite siano aperte, anche quando c’è un divario come con il Napoli. Credo nel fatto che possiamo dire la nostra, non so se riusciremo a fare qualcosa di straordinario ma ci prepariamo per fare del nostro meglio. Arrivati all’ultima giornata è inevitabile avere pressione (Napoli ed Inter), non penso che loro però la patiscano".

CIOCCI - "Lui al posto di Caprile? Giuseppe, al pari di Jankto, è uno a cui voglio tanto bene e difficilmente riesco a dimostrarvelo come con gli altri giocatori. Non è una questione di fare giocare tutti, io in settimana penso a chi può dare un contributo nella partita. Se potrò gratificarlo lo farò, per questo dovrei cambiare il titolare: se posso farlo lo farò ma io devo essere competitivo e coerente. Chi non ha giocato è perché non consideravo che potesse essere titolare, non per problemi con i singoli".