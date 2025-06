Cagliari: sarà Alberto Dossena il sacrificio di mercato. Per l'attacco spunta M’Bala Nzola

La situazione allenatore in casa Cagliari sembra ormai essere quasi giunta a conclusione. Davide Nicola ha infatti scelto di lasciare l'Empoli, e ora nei prossimi giorni scioglierà ufficialmente il suo contratto prima di approdare ufficialmente in Sardegna. Al suo arrivo però potrebbe non esserci più uno dei baluardi della difesa della scorsa stagione. I rossoblù, come detto da più giorni, sono ormai pronti a salutare definitivamente Alberto Dossena, prossimo a passare alla neopromossa Como, squadra che sta mettendo sulla carta un progetto duraturo formato europeo.

La società americana ha infatti già bussato alla porta di Tommaso Giulini, portando gli otto milioni di euro richiesti dal presidente del Cagliari. Con questa mossa non dovrebbero essere ceduto altri pezzi pregiati della squadra, salvo offerte veramente irrinunciabili. Ora per il trasferimento ufficiale - anche se il mercato apre dal prossimo primo luglio - manca solo l'accordo definitivo tra la società comasca e lo stesso giocatore, che ha deciso di accettare la nuova destinazione. Non appena verrà trovata la quadra l'ex difensore dell'Avellino svuoterà l'armadietto di Asseminello e lascerà la Sardegna a titolo definitivo, creando una importante plusvalenza nei conti rossoblù

Se da una parte bisognerà pensare al sostituto di Alberto Dossena, con Sebastiano Luperto in pole position, dall'altra bisogna guardare anche al reparto offensivo, che ha bisogno di essere puntellato. Su tutto ecco il nome di M’Bala Nzola, che si vuole rilanciare dopo una stagione non brillante con la Fiorentina. Il club viola però non intende accettare offerte sotto i 13 milioni di euro ma anche qui la concorrenza non è poca. Su tutte la più interessata sembrerebbe essere il Fenerbahce del neo tecnico Jose Mourinho. In Italia invece è forte la concorrenza del Lecce, che dovrà sostituire Piccoli, salvo un suo ritorno nelle prossime settimane. Il giocatore potrebbe però decidere di accettare l'offerta turca, in quanto avrebbe l'opportunità di contendersi il titolo e giocare le coppe europee.

Servirà quindi uno sforzo economico per rinforzare l'attacco. Un reparto che ha visto si il rinnovo di Leonardo Pavoletti ma che comunque ha bisogno di un attaccante capace di trascinare l'attacco a suon di gol. Gianluca Lapadula lo scorso anno non ha lasciato il segno e anche il suo futuro è tutto da valutare. Ora è impegnato con il Perù in Coppa America ma, al suo ritorno, la società si siederà con lui per capire le sue intenzioni reali, viste anche le tante richieste in Serie B. L'unica certezza in campo al momento è quella di Zito Luvumbo, anche se sappiamo benissimo che le richieste non mancano ed il calciomercato è veramente lungo. Anche per l'angolano però il discorso è lo stesso, ovvero quello che potrà partire solamente dinanzi ad un'offerta veramente ricca, cosa che al momento ancora non è accaduto.

Il direttore sportivo Nereo Bonato intanto è in contatto con Davide Nicola, perché, a prescindere dalla non ancora ufficialità, sarà lui a coordinare le prime mosse di mercato. Intanto la settimana entrante potrebbe essere quella giusta per poterlo rendere finalmente rossoblù e poter iniziare a lavorare il prima possibile, visto che, a inizio mese, inizia anche il raduno estivo e sarebbe opportuno farlo con un allenatore in panchina e non ancora “virtuale”.