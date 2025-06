Cagliari su Ambrosino, Cancellieri e Pietrangeli: due svincolati nel mirino di Inzaghi

Promosso l'allenatore Fabio Pisacane dalla Primavera al posto di Davide Nicola (ora nel mirino della Cremonese), il Cagliari pensa ai primi rinforzi sul mercato in attacco. Come vice Piccoli piace il giovane centravanti del Napoli, Giuseppe Ambrosino (classe 2003, reduce da un prestito al Frosinone).

Ma il primo obiettivo è l'esterno offensivo della Lazio, Matteo Cancellieri (classe 2002 ex Verona, reduce da un prestito al Parma) cercato pure da Torino e Lecce, sulle tracce dell'attaccante portoghese Dany Mota Carvalho (classe 1997) del Monza. In difesa al Cagliari piacciono i centrali Nicola Pietrangeli (classe 2000) del Sudtirol e l'angolano del Lecce, Kalionda Gaspar (classe 1997), seguito pure dall'Udinese.

In uscita il centrocampista croato Marko Rog (classe 1995 ex Napoli, rientrato da un prestito alla Dinamo Zagabria) interessa al Rijeka. In Serie B il Palermo di Filippo Inzaghi mette gli occhi su due svincolati: il trequartista Nicolas Viola (classe 1985) e il terzino sinistro Tommaso Augello (classe 1994 ex Sampdoria), cercato anche dalla Cremonese neo-promossa in Serie A che vorrebbe pure il terzino destro Gabriele Zappa (classe 1999 scuola Inter).