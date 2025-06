Clamorosa rimonta del Cagliari, 3-2 la Torino. Vanoli perde ancora, Nicola non si ferma più

Emozioni su emozioni, ribaltamenti di risultato e una pioggia di gol e di occasioni. Cagliari-Torino ha sicuramente regalato uno spettacolo di prima categoria, ma alla Sardegna Arena, al triplice fischio di Aureliano, chi può festeggiare è il club sardo che si impone 3-2 e prosegue la propria incredibile striscia di risultati positivi con 7 punti conquistati sui 9 disponibili nelle ultime 3. Terza sconfitta per 3-2 consecutiva, invece, per il Torino che è entrato in una spirale negativa, soprattutto difensiva, da cui non riesce ad uscire.

Viola apre i conti su papera di Milinkovic, poi Sanabria e Linetty la ribaltano facendo sognare addirittura il terzo posto momentaneo a Vanoli. Qualcosa però in casa granata si inceppa e il Cagliari prima pareggia di testa in mischia con Palomino e poi costringe Coco al goffissimo autogol che decide la gara.

Cagliari-Torino 3-2

38' Viola (C), 40' Sanabria (T), 56' Linetty (T), 72' Luperto (C), Coco (aut.)(C)

CRONACA

93' Miracolo di Scuffet su Adams che ha svettato di testa a centro area mandando la palla verso l'angolino, ma trovando il prodigioso intervento del portiere.

77' GOL - Piccoli lavora un gran pallone spostandosi sul fondo dalla destra e prova un cross rasoterra su cui un maldestro Saul Coco ci mette il piede sinistro mandando la palla alle spalle di Milinkovic per il più classico degli autogol.

74' GOL - Corner di Marin, Luperto svetta di testa e serve un assist a centro area per Palomino che a sua volta di testa batte Milinkovic da dentro l'area piccola.

70' Coco vicino al tris. Punizione dai 30 metri calciata di potenza dal difensore con Scuffet costretto ad alzare in angolo.

56' GOL - Linetty fa tutto da solo e dal limite lascia partire un bolide angolato su cui Scuffet ci arriva ma non può nulla.

48' Miracolo questa volta di Milinkovic Savic che si ritrova a tu per tu con Viola e gli nega il gol con una gran parata in calcio d'angolo.

40' GOL - Subito il pareggio del Torino con Sanabria che si fionda di testa sull'angolo calciato da Lazaro e non lascia scampo a Scuffet.

38' GOL - Viola si procura una dubbia punizione dal limite (era più fallo fatto che subito) che lui stesso si incarica di battere. Fortissimo il mancino su cui Milinkovic Savic si fa però trovare impreparato sul suo palo e che, con un bagher mal riuscito fa finire la palla in porta.

23' GOL ANNULLATO - Yerri Mina segue a uomo Sanabria e sulla trequarti difensiva del Torino va corpo a corpo sbracciando e recuperando palla. L'arbitro inizialmente non fischia e il difensore trova un destro di potenza che batte Milinkovic Savic, ma dopo la rete annulla per il precedente fallo. Il var conferma.

21' Che errore di Ricci che si divora il vantaggio. Sponda aerea di Adams per il centrocampista italiano che, all'altezza del dischetto del rigore e libero da marcatura prova la volée con tutto lo specchio davanti, ma la strozza e la manda alta.

14' Viola ci prova dalla punizione conquistata con una gran botta che costringe Milinkovic all'intervento in angolo.

13' Viola si invola verso la porta del Torino e costringe Coco all'intervento disperato, falloso e da giallo, prima dell'ingresso in area.

7' Adams ci prova d'esterno a tu per tu con Scuffet, ma colpisce male e manda a lato. Poi viene travolto dal portiere chiedendo un rigore, ma non c'è niente.

IL TABELLINO

CAGLIARI-TORINO 3-2

Marcatori: 38' Viola (C), 40' Sanabria (T), 56' Linetty (T), 72' Palomino (C), 78' Coco (aut)(C).

Assist: 40' Lazaro (T), 72' Luperto (C)

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Luperto, Mina (63' Palomino), Augello; Adopo (63' Gaetano), Makoumbou (80' Deiola); Zortea, Viola (63' Lapadula), Luvumbo (46' Marin); Piccoli.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Lapadula, Prati, Wieteska, Palomino, Dentello, Gaetano, Mutandwa, Felici.

All.: Nicola

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro (82' Dembele), Linetty (75' Gineitis), Ricci, Vlasic (82' Karamoh), Vojvoda; Adams, Sanabria.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Tameze, Ciammaglichella, Bianay, Gabellini, Zaia.

All.: Vanoli

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Coco (T), Masina (T), Adopo (C)