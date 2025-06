Cagliari, ufficiale: Guido Angelozzi è il nuovo direttore sportivo

Guido Angelozzi è il nuovo direttore sportivo del Cagliari: ne ha dato annuncio il club sardo dopo l'interruzione del rapporto con Nereo Bonato. L'ex ds del Frosinone comincia dunque la sua avventura con il club rossoblù che ha appena riscattato il portiere Caprile, il centrocampista Adopo e l'attaccante Piccoli.

IL COMUNICATO - "Nato a Catania, il 5 febbraio 1955, Angelozzi vanta una lunga esperienza nel mondo del calcio: conclusa la carriera da calciatore, agli inizi degli anni Novanta ha iniziato subito quella da dirigente, Direttore sportivo prima dell’Atletico Leonzio, in C2, poi alla Fidelis Andria, dove resterà per sei stagioni di cui cinque in B. Dopo le esperienze con Reggiana, Catania, Sambenedettese e Perugia, nel 2005 approda al Lecce, con cui nella stagione 2007/08 conquista la promozione in Serie A grazie alla vittoria dei playoff. Nel 2010 è al Bari: nel campionato di B 2013/14 la squadra è tra le rivelazioni del torneo ed arriva ad un passo dalla finale playoff per la massima serie. Nell’estate 2014 si trasferisce allo Spezia dove centra nuovamente i playoff, fermandosi ai quarti di finale. L’anno successivo passa al Sassuolo, in Serie A, assumendo il ruolo di Direttore dell’Area Tecnica. Al suo primo anno di gestione i neroverdi raggiungono un traguardo storico: il sesto posto in classifica, conquistato con 61 punti, vale la qualificazione ai preliminari di Europa League, un risultato centrato per la prima volta dal Club emiliano. La stagione successiva la squadra ottiene l’ingresso alla fase a gironi della competizione europea, in cui debutterà il 15 settembre 2016 con la storica vittoria casalinga ai danni dell’Atletico Bilbao (3-0). In campionato il Sassuolo sarà artefice di una tranquilla salvezza, così come la stagione successiva, conclusa all’11° posto. Nell’estate 2018 ritorna allo Spezia come Direttore generale, con l’incarico di dirigere e coordinare sotto il profilo tecnico e sportivo la Società e la squadra. Dopo aver gettato le basi, alla sua seconda stagione ottiene una promozione in A storica per il Club, che arriva nella massima serie per la prima volta. Nell’ottobre 2020 passa al Frosinone dove assume il ruolo di direttore dell’Area Tecnica. Qui apre un nuovo ciclo in cui brilla la promozione in A nella stagione 2022/23, ottenuta con la vittoria del campionato cadetto".