Cagliari, ufficiale l'arrivo di Borrelli

Il Cagliari annuncia con un comunicato l'arrivo di un nuovo attaccante, Gennaro Borrelli, ex Brescia

Il Cagliari ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Gennaro Borrelli, che arriva da svincolato dopo due stagioni trascorse a Brescia. Di seguito il comunicato del club rossoblù: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Gennaro Borrelli: il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029 con opzione di prolungamento a favore del Club per un’ulteriore stagione. Nato a Campobasso, classe 2000, è cresciuto nel Pescara: dopo la trafila nel Settore giovanile, capocannoniere con 18 reti del Primavera 2 (girone B) nella stagione 2018/19, è approdato in prima squadra debuttando in Coppa Italia l’11 agosto 2019 nella vittoria contro il Mantova. Il 2 novembre ha realizzato la sua prima rete nel campionato cadetto nel 3-0 casalingo contro il Pisa. Dopo 23 presenze con la maglia degli abruzzesi, nell’ottobre 2020 passa in prestito al Cosenza e, nella seconda parte di stagione, in serie C allo Juve Stabia (19 gare e 4 reti). Sempre in C al Monopoli, stagione 2021/22, è protagonista con 9 realizzate in 21 gare, prestazioni che spingono la squadra sino ai quarti di finale dei playoff promozione. Nell’estate 2022 ritorna così in B tra le fila del Frosinone. In Ciociaria contribuisce con 23 presenze e 6 reti alla storica vittoria del campionato cadetto che vale la promozione in Serie A, dove l’attaccante debutta il 19 agosto 2023 contro il Napoli. La sua maturazione calcistica prosegue al Brescia, dove fa il suo esordio alcune settimane più tardi, il 3 settembre, nell’1-0 casalingo contro il Cosenza. La gara successiva – la sua prima da titolare – va subito in gol, decisivo per la vittoria in trasferta (0-2) contro il Lecco. Il 2 marzo 2024 realizza la sua prima doppietta con le “Rondinelle” nel 4-2 ai danni del Palermo. Lascia il Brescia dopo due stagioni in cui ha totalizzato 64 gare, con 16 reti e 4 assist".

Il comunicato si conclude così: "Centravanti dal fisico imponente, alto 194 centimetri, particolarmente abile nel colpo di testa e con la capacità di fare reparto da solo. Gol, ma anche lotta e sacrificio: Borrelli è un attaccante che mette la sua forza fisica al servizio della squadra. Intelligente tatticamente, a dispetto della stazza è anche bravo nel dribbling. Dotato di una buona tecnica di base, riesce a smarcarsi con facilità per andare alla conclusione o a creare le condizioni per l’inserimento dei compagni. Un nuovo ariete per rinforzare il reparto avanzato: benvenuto in rossoblù, Gennaro!".