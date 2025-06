Cagliari-Venezia 3-0: il tabellino

Cagliari-Venezia 3-0 (primo tempo 2-0)

Marcatori: 11' p.t Mina (C), 41' p.t Piccoli (C), 26' s.t Deiola (C)

Assist: 11' p.t Augello (C), 41' p.t Zortea (C), 26' s.t Makoumbou (C)

Cagliari (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Zappa; Augello, Makoumbou (29' s.t Prati), Deiola (29' s.t Marin), Adopo (42' s.t Viola), Zortea (42' s.t Pintus); Luvumbo (12' s.t Gaetano), Piccoli. All. Nicola

Venezia (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Schingtienne (25' s.t Zampano); Zerbin, Perez (29' s.t Doumbia), Nicolussi Caviglia,, Busio, Ellertsson (25' s.t Haps); Oristanio (32' p.t Gytkjaer), Yeboah (25' s.t Maric). All. Di Francesco

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Ammoniti: 4' p.t Idzes (V), 14' p.t Deiola (C)

Espulsi: \