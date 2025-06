Cagliari-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Venezia (domenica 18 maggio con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 37ª e penultima giornata di campionato in Serie A. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Venezia è uscito dalla zona retrocessione almeno per il momento ma deve fare i conti col Cagliari che ha perso a Como e non è ancora salvo. Arbitra Pairetto, assistito da Imperiale e Cecconi con Feliciani quarto uomo, Meraviglia e Colombo al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Luperto, Marin, Mina, Obert e Zappa da una parte; Busio, Candé, Izdes e Kike Perez dall'altra. Nel prossimo e ultimo turno di campionato il Venezia gioca in casa contro la Juventus, mentre il Cagliari va a Napoli.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Mina, Augello; Makoumbou, Adopo, Deiola; Zortea, Piccoli, Luvumbo All. Nicola.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Oristanio. All. Di Francesco.

DOVE VEDERE CAGLIARI-VENEZIA IN TV - Cagliari-Venezia è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

DOVE VEDERE CAGLIARI-VENEZIA IN STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca di Cagliari-Venezia è affidata a Marco Calabresi con commento tecnico di Alessandro Budel.