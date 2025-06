Cagliari-Venezia, le pagelle di CM: Augello in versione prime. Deiola sembra "Insigne". Yeboah e Zerbin inesistenti.

Cagliari-Venezia 3-0

Cagliari

Caprile 6: quasi uno spettatore non pagante.

Luperto 6,5: spesso esce palla al piedi dirigendo le fasi di gioco dei rossoblù.

Mina 7,5: apre le marcature, poi inizia il suo show. Innervosisce gli avversari e controlla ogni discesa ospite.

Zappa 6,5: partita di "solo" controllo difensivo. Sempre attento.

Augello 7,5: tutto fare. Difende, sforna assist, si rende pericoloso. Oggi nella sua versione "prime".

Makoumbou 7: presente in ogni parte del campo. Con un delizioso colpo di tacco manda in porta Deiola per il gol del k.o definitivo.

(dal 29' s.t Prati 6: entra e resta in fase di controllo).

Deiola 7,5: anima e cuore della squadra. Con uno splendido "Tir a gir" chiude la pratica salvezza.

(dal 29' s.t Marin 6: per poco non trova la rete da subentrato).

Adopo 7: muscoli e polmoni del centrocampo. In versione diga.

(dal 42' s.t Viola s.v).

Zortea 6,5: da un suo calcio d'angolo nasce il gol di Mina. Poi aiuta spesso in fase di raddoppio.

(dal 42' s.t Pintus s.v)

Luvumbo 6: tanta corsa e tants sovraposizioni ma si perde spesso sul più bello. Nella ripresa lascia il campo per l'ennesimo infortunio stagionale.

(dal 12' s.t Gaetano 6: si rende pericoloso in più occasioni).

Piccoli 7: Dieci ! Raggiunge la doppia cifra con una splendida incornata.

All. Nicola 7: missione compiuta ! Il comandante ha portato la nave in porto, il Cagliati è salvo.

Venezia

Radu 6: vero, prende 3 reti, ma se il Cagliari non dilaga è solamente merito di alcune sue grandi parate.

Candè 5: non copre su Piccoli, lasciandosi sovrastare senza troppi problemi.

Idzes 5,5: l'unico che in difesa lotta come un leone, anche se viene superato troppo spesso.

Schingtienne 5: soffre gli attacchi dei rossoblù, mai in partita.

(dal 25' s.t Zampano 5,5: entra per dare maggiore offensività ma non porta a termine il suo compito).

Zerbin 5: doveva essere la sua partita ed invece non si è mai visto.

Perez 5: raramente presente in fase offensiva. In fase di difesa non aiuta mai i compagni al momento del bisogno.

(dal 29' s.t Doumbia 5,5: si perde tra la confusione del suo centrocampo).

Nicolussi Caviglia 6: prova a tenere in piedi il centrocampo dei lagunari. L'unico che riesce a trovare qualche buona giocata.

Busio 5: ha le occasioni per segnare ma le sciupa clamorosamente.

Ellertsson 5,5: timidamente prova a farsi vedere con qualche discesa, ma nulla più.

(dal 25' s.t Haps 5,5: prova a contenere le incursioni ospiti senza successo).

Oristanio 5,5: gioca mezz'ora senza grossi spunti offensivi, poi lascia il campo per via di un infortunio.

(dal 32' p.t Gytkjaer 5: abbandonato a se stesso).

Yeboah 5: Come se non fosse sceso in campo. Assente ingiustificato.

(dal 25' s.t Maric 5,5: il suo ingresso non cambia le sorti dell'attacco ospite).

All. Di Francesco 5: aveva il solo obiettivo di vincere ma la sua squadra non è praticamente mai scesa in campo.