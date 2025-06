Una giornata che può risultare assolutamente decisiva per la lotta salvezza: ben nove partite in contemporanea in questo 37° turno del campionato di Serie A. Grande attenzione per Cagliari-Venezia.

I sardi conquistano una meritata salvezza, vincendo per 3-0. Il Venezia di Di Francesco si giocherà tutto all'ultima giornata.

TABELLINO

CAGLIARI-VENEZIA 3-0

MARCATORI: 12' Mina (C), 43' Piccoli (C), 71' Deiola (C)

FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Mina; Augello; Makoumbou (76' Prati), Adopo (87' Viola), Deiola (76' Marin), Zortea (87' Pintus); Piccoli, Luvumbo (58' Gaetano). All. Nicola.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne (70' Zampano), Idzes, Candé; Zerbin, Perez (77' Doumbia), Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson (70' Haps); Yeboah (70' Maric), Oristanio (32' Gytkjaer). All. Di Francesco.

GOAL

71' - TRIS CAGLIARI! Makoumbou serve di tacco il centrocampista, che si accentra e con un tiro a giro fantastico batte Radu per la terza volta

43' - RADDOPPIO CAGLIARI! Traversone di Zortea dalla bandierina e colpo di testa imperioso di Piccoli che batte Radu

12' - VANTAGGIO CAGLIARI! Augello trova con un cross perfetto Mina, che sfugge a Busio e di testa insacca in rete

