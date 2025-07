Cagliari vicino a Esposito: c'è l'offerta all'Inter, i dettagli

Offerta da 7 milioni di euro (più una percentuale sulla futura rivendita) del Cagliari all'Inter per Sebastiano Esposito: parti vicine.

Sorpasso da parte del Cagliari nei confronti della Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, il club sardo è sempre più vicino a Sebastiano Esposito: nel corso della giornata di oggi, è stata infatti presentata un’offerta all’Inter per l’acquisto a titolo definitivo da 7 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita.

Superata, dunque, la concorrenza della società viola per l’attaccante classe 2002 dell’Inter in scadenza di contratto a giugno 2026. I nerazzurri, ricordiamo, erano e rimangono disposti a cederlo solo a titolo definitivo e l’affondo da parte del Cagliari sembra soddisfare le richieste nerazzurre, con le parti che stanno lavorando sui dettagli dopo la presentazione della proposta concreta.

Si avvicina a sfumare un obiettivo per il reparto offensivo della Fiorentina – che ha appena annunciato l’arrivo ufficiale di Edin Dzeko – che deve ancora fare i conti con la mancata cessione dell’argentino Lucas Beltran e con le sirene del calcio saudita per Moise Kean. Intanto, Esposito è vicino al Cagliari e sarebbe considerato un potenziale rinforzo importante per l’attacco isolano.