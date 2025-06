Cagliari, Zappa e la promessa ai tifosi: "Con il Napoli daremo tutto, vogliamo vincere"

Durante la visita del Cagliari a bordo della storica nave scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata al Molo Ichnusa, Gabriele Zappa ha parlato ai microfoni della stampa, soffermandosi sulla salvezza raggiunta e sulla prossima sfida contro il Napoli: "Ce l'abbiamo fatta a portare la barca in porto, mantenere la categoria. Siamo contenti. Eravamo messi molto bene, poi ci sono stati alcuni scivoloni che hanno complicato un po' le cose, ma abbiamo dimostrato nell'ultima di che pasta siamo fatti".

SUL NAPOLI - : "Abbiamo ancora un paio di giorni per preparare quest'ultima partita, è sempre una gara bella da giocare, ci sarà tanta gente ovviamente e cercheremo di dare il massimo per fare bella figura. Noi ci siamo posti l'obiettivo di tenere il 14esimo posto, faremo la nostra partita dando il massimo, sarà una bella partita da giocare, una bella emozione, siamo carichi per questa sfida. Cercheremo di dare il massimo, quest'anno abbiamo messo buone basi per aggiungere sempre qualcosa. Prometto che daremo il massimo, il risultato sarà una conseguenza, ma noi daremo tutto e suderemo la maglia, questo lo prometto".