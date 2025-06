Calabria e Okafor sono i giocatori più vincenti del 2024/25

Per tutta la stagione c'è stato un filo che ha unito Davide Calabria e Noah Okafor. Il Milan, certo, ma non solo. Fino a metà stagione i due hanno giocato insieme in rossonero, poi si sono divisi con il primo andato in prestito secco al Bologna e il secondo al Napoli con la stessa formula più il diritto di riscatto (che De Laurentiis non eserciterà). Lontano da Milano hanno raddrizzato la loro stagione dopo i primi mesi complicati per motivi diversi, finita la stagione torneranno alla base ma probabilmente andranno via entrambi: Calalbria è in scadenza di contratto e lascerà il Milan a zero, per Okafor verrà trovata una nuova soluzione.

CALABRIA E OKAFOR SONO I GIOCATORI PIU' VINCENTI DEL 2024/25 - Calabria e Okafor sono gli unici giocatori della Serie A che hanno vinto due trofei, al di là di come finirà la Champions League dell'Inter: entrambi hanno messo in bacheca la Supercoppa italiana vinta con il Milan di Conceiçao, e oltre a quella il difensore ha conquistato anche la Coppa Italia con il Bologna - vincendo in finale proprio con il Milan - lo svizzero ha alzato al cielo lo scudetto con il Napoli dove ha totalizzato 36 minuti divisi in 4 presenze.

IL FUTURO DI CALABRIA E OKAFOR - A fine giugno il contratto di Calabria terminerà e il giocatore lascerà il Milan cercando un nuovo progetto: a Bologna non è andato male e la società sta pensando di metterlo sotto contratto; al momento siamo nella fase delle valutazioni, in attesa di un eventuale primo passo concreto. Anche il futuro di Okafor sarà lontano da Milano, l'attaccante ha un contratto fino al 2028 ma la sua avventura in rossonero non è mai decollata, e anche nella seconda parte di stagione a Napoli non ha trovato molto spazio. Per lo svizzero potrebbero aprirsi delle piste all'estero, per un'altra estate al centro del mercato.