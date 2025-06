Il futuro di Davide Calabria sembra sempre più lontano dal Milan: oltre al costante ballottaggio con il nuovo arrivato Emerson Royal, prelevato dal Tottenham in estate, il classe ’96 rossonero sta attraversando una stagione complicata, in cui è sceso in campo in cinque occasioni tra campionato e Champions League – da titolare solo nelle prime due giornate della Serie A in corso e nella gara di San Siro contro il Liverpool dello scorso 17 settembre – anche a causa del susseguirsi di problemi fisici (tra adduttore e polpaccio), per un totale di 222 minuti sul terreno di gioco.

CONTRATTO - Il capitano – dalla stagione 2022/23, dopo il passaggio di Alessio Romagnoli alla Lazio - del club meneghino nella sua carriera ha vestito unicamente la maglia del Milan, dalla trafila delle giovanili (tra il 2007 e il 2015) fino all’esordio in prima squadra nella stagione 2015/16 e con la società rossonera percepisce uno stipendio di 2 milioni di euro annui. Nonostante il forte legame con questi colori, il contratto di Calabria scadrà nel giugno 2025 e sembra che neanche la proposta del giocatore di mantenere l’attuale ingaggio possa convincere la dirigenza milanista per una permanenza del difensore.

LE PISTE - Resta comunque difficile pensare a un addio di Calabria nella sessione di calciomercato invernale, nonostante qualche possibile interesse dall’estero, soprattutto da Istanbul (sponda Galatasaray, a cui era già stato accostato nella scorsa estate) e da Marsiglia. A prescindere dalla data in cui il terzino lascerà Milanello, sembra già delineato il profilo del sostituto, proveniente dall'Under-23 rossonera e che molto bene sta facendo in Serie C con il Milan Futuro, con un gol proprio nell’ultima giornata contro l’Arezzo: Alejandro Jimenez.