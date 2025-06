Calafiori: offerta monstre al Bologna da 47 milioni

Riccardo Calafiori è stato probabilmente l'unico calciatore dell'Italia ad aver goduto della partecipazione a questo Europeo di Germania 2024. Partito nelle gerarchie come alternativa si è ritrovato a giocare le tre partite del girone da titolare e da protagonista assoluto al punto da aver non solo accresciuto il suo status internazionale, ma anche dall'aver animato attorno a sé l'interesse di numerosi club in chiave mercato. E il Bologna, che da tempo aspetta proposte concrete, oggi, si gode l'inizio di una vera e propria asta.



LE PAROLE DI SARTORI - La Juventus è il club che da più tempo sta provando ad acquistarlo anche per regalare a Thiago Motta un elemento fondamentale nella sua costruzione difensiva. Il ds del Bologna Giovanni Sartori ha però stoppato sul nascere questa possibilità: "Non credo andrà alla Juventus, forse in un mercato diverso. Proveremo a trattenerlo nonostante abbia richieste da tante squadre e dovessero arrivare cifre importanti dovremo pensarci, faremo delle valutazioni. Calafiori ha fatto un grande Europeo, peccato non sia servito all'Italia. Ora lasciamolo riposare, poi vediamo quello che succede sul mercato".

47 MILIONI DALL'ARSENAL - Un altro mercato e cifre importanti a cui pensarci. Sartori aveva di fatto già anticipato quello che in queste ore sta accadendo a Bologna. Oltre all'interesse della Juventus, infatti, si stanno facendo avanti per Calafiori diversi club inglesi con Liverpool e Chelsea pronti all'affondo, ma soprattutto è arrivata, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la prima proposta da 47 milioni di euro proveniente dall'Arsenal.

LA PERCENTUALE AL BASILEA - È questa la base d'asta da cui il Bologna vuole partire, a prescindere dalla promessa fatta dal giocatore a Thiago Motta e alla Juventus. Il motivo è anche economico perché di questi 47 milioni, il 50% non entrerà nelle casse del club emiliano. La scorsa estate, infatti, quando Sartori acquistò il difensore italiano dal Basilea, lo pagò "solo" 4 milioni di euro, ma con la concessione al club svizzero della percentuale sulla futura rivendita. Ipotizzando che i 47 milioni siano la cifra finale, il Bologna incasserebbe quindi "soltanto" 23,5 milioni.