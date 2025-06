Calcio e finanza - Il documento: i poteri di Comolli alla Juventus, mercato fino a 75 milioni

Quali sono i poteri e i campi di azione di Damien Comolli, da poche settimane nuovo Direttore generale della Juventus? Un dettagliato articolo di calcioefinanza.it fa chiarezza sull'argomento. Comolli non si limiterà ad operare sul mercato, ma come si evince da documenti ufficiali che Calcio e Finanza ha consultato, avrà innanzitutto poteri di rappresentanza della Juventus davanti a Lega Serie A, Coni, FIGC, UEFA, ECA, FIFA, oltre a poteri legati alle sponsorizzazioni e ai rapporti con i tesserati della società.

LA RAPPRESENTANZA - Come si legge nel documento, i primi poteri sono quelli di rappresentanza, divisi come di seguito:

- Esecuzione delle deliberazioni dell’organo amministrativo: dare esecuzione, nelle forme di legge, alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione adottando ogni provvedimento ritenuto necessario od opportuno;

- Rapporti con istituzioni sportive: rappresentare la società avanti alla Lega Serie A, CONI, FIGC, LNP, UEFA, ECA, FIFA e ogni altro organo istituzionale o associazione sportiva nazionale e internazionale, sottoscrivendo denunce, dichiarazioni, istanze, comunicazioni, deposizioni e quant’altro richiesto dagli stessi o comunque reputato utile;

GESTIONE SPORTIVA E MERCATO - Per quanto riguarda invece la gestione sportiva, si va dall’acquisto di calciatori alla stipula dei contratti per giocatori e allenatori:

- Acquisizione e cessione, anche temporanea, dei diritti annuali e pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori e calciatrici: acquistare e cedere, a titolo definitivo o temporaneo, contratti aventi ad oggetto le prestazioni sportive di calciatori e calciatrici entro il limite massimo di euro 45.000.000 (quarantacinque milioni) con firma singola ed entro il limite massimo di euro 75.000.000 (settantacinque milioni) con firma abbinata all’amministratore delegato o al presidente del consiglio di amministrazione (per ciascuna operazione di acquisizione o cessione, considerando come valore sia la parte fissa sia la parte variabile del corrispettivo); tali importi devono intendersi comprensivi degli eventuali oneri accessori (ad esempio provvigioni e servizi fatturati da agenti e consulenti, considerando come valore sia la parte fissa sia la parte variabile del corrispettivo) e delle eventuali imposte a carico della società; stipulare e risolvere contratti di mandato con agenti e consulenti nei limiti sopra riportati;

-Contratti per le prestazioni sportive di calciatori e calciatrici: stipulare e risolvere contratti per la costituzione di rapporti aventi ad oggetto le prestazioni sportive dei calciatori e delle calciatrici entro il limite massimo di euro 45.000.000 (quarantacinque milioni) con firma singola ed entro il limite massimo di euro 75.000.000 (settantacinque milioni) con firma abbinata all’amministratore delegato o al presidente del consiglio di amministrazione (per ciascun contratto, considerando come valore sia la retribuzione fissa sia la retribuzione variabile); tali importi devono intendersi comprensivi degli eventuali oneri accessori (ad esempio provvigioni e servizi fatturati da agenti e consulenti, considerando come valore sia la parte fissa sia la parte variabile del corrispettivo) e delle eventuali imposte a carico della società; stipulare e risolvere contratti di mandato con agenti e consulenti nei limiti sopra riportati;

-Rapporti di lavoro con allenatori, direttori tecnico-sportivi, tecnici, preparatori atletici: stipulare e risolvere contratti per la costituzione di rapporti aventi ad oggetto le prestazioni sportive di allenatori e tecnici entro il limite massimo di euro 8.000.000 (otto milioni) annui con firma singola ed entro il limite massimo di euro 75.000.000 (settantacinque milioni) con firma abbinata all’amministratore delegato o al presidente del consiglio di amministrazione (per ciascun contratto, considerando come valore la retribuzione fissa e variabile); stipulare e risolvere contratti di mandato con agenti e consulenti nei limiti sopra riportati;

- Tesserati: tesserare calciatori/calciatrici, allenatori, direttori sportivi, preparatori atletici, medici e operatori sanitari, osservatori e match analyst; concedere nulla osta a tesserati per attività esterne a quelle della società; esercitare il potere disciplinare nei confronti dei tesserati;



- Accordi con società dilettantistiche: stipulare e risolvere accordi di collaborazione con società dilettantistiche.

LA PARTE COMMERCIALE - Diversi i poteri di Comolli anche per quanto concerne la gestione commerciale:

-Marketing e sponsorizzazioni: stipulare e risolvere contratti di marketing e sponsorizzazione di durata non superiore a cinque anni entro il limite massimo di euro 16.000.000 (sedici milioni) con firma singola ed entro il limite massimo di euro 50.000.000 (cinquanta milioni) con firma abbinata all’amministratore delegato o al presidente del consiglio di amministrazione (per ciascun contratto);

- Proprietà intellettuale: procedere alla registrazione ed al deposito di marchi, brevetti e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale, compiendo tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la tutela degli stessi; rappresentare la società per depositi, prosecuzione e ottenimento di marchi, brevetti, design e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale, far valere i diritti di proprietà intellettuale della società nei confronti dei contraffattori e nella difesa dalle azioni poste in essere da terzi, procedere ad ogni incombente per le pratiche di opposizione a marchi; firmare la corrispondenza, le diffide ad adempiere e ogni altro atto a tutela della proprietà intellettuale ed industriale e del diritto di autore della società;

CONTRATTI DI FORNITURA - Tra i poteri del nuovo Dg bianconero, anche un passaggio sui contratti per la fornitura di beni e servizi:

- Contratti di fornitura: stipulare e risolvere contratti, attivi e passivi, per la fornitura di beni e servizi di qualsiasi genere entro il limite massimo, per i contratti passivi, di euro 16.000.000 (sedici milioni) (per ciascun contratto); stipulare e risolvere contratti attivi e passivi di collaborazione per progetti specifici, consulenza, comodato di beni mobili e immobili, mandato, agenzia, somministrazione, trasferimento di immagini di archivio, diritti tv, diritti di immagine, promozionali e pubblicitari, contratti relativi all’attività editoriale di ogni tipo, contratti di riservatezza e ogni altro contratto finalizzato a valorizzare gli elementi di proprietà intellettuale di Juventus (pubblicità, academy, training camp, travel experience, franchising, licenza), contratti finalizzati ad acquisire la disponibilità/utilizzo di impianti sportivi di qualsiasi genere o a concedere l’utilizzo dello stadio e di impianti sportivi di qualsiasi genere a soggetti terzi nonché qualsiasi altro contratto, anche atipico, funzionale agli interessi aziendali, entro il limite massimo, per i contratti passivi, di euro 16.000.000 (sedici milioni) (per ciascun contratto).

I RAPPORTI DI LAVORO - In chiusura, un passaggio sulla gestione dei rapporti di lavoro, tra assunzioni e licenziamenti:

- Assunzioni e licenziamenti: assumere, sospendere e licenziare personale dirigente e personale assimilato ai sensi del D.Lgs. 36/2021 (lavoratori sportivi), fissare le retribuzioni, esercitare il potere disciplinare, definire le indennità ad esso spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro, sottoscrivere transazioni e accordi;

- Sportello unico per l’immigrazione: con riferimento al personale dirigente e personale assimilato ai sensi D.Lgs. 36/2021 (lavoratori sportivi), svolgere tutte le pratiche presso lo sportello unico per l’immigrazione per richiedere, ritirare e assicurare il nulla osta al lavoro subordinato dei lavoratori, nonché firmare e ritirare i contratti di soggiorno per conto della società, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche e integrazioni, nonché tutte le pratiche necessarie presso gli istituti territoriali del lavoro, le questure e i comuni e ogni altro ufficio e/o autorità competente.

