Calcio in ansia per Totò Schillaci, la famiglia: "Condizioni stabili, è controllato notte e giorno dai medici"

Sono ore di ansia e di grande preoccupazione per Totò Schillaci, icona del calcio italiano e simbolo dei Mondiali di Italia ‘90. Le condizioni dell'ex attaccante siciliano, infatti, sono da monitorare costantemente. L’ex calciatore della Juventus è in cura da qualche anno per un tumore e, nel corso delle ultime ore, sono circolate numerosi voci sul suo reale stato di salute. La famiglia, tramite i suoi canali social, ci ha tenuto a fare chiarezza.

LA STORIA -"Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò", è la nota fatta apparire sul profilo Instagram del campione siciliano dalla sua famiglia.

LA CARRIERA - Palermitano, Schillaci tira i primi calci nell'AMAT Palermo, per poi esordire fra i professionisti nel Messina, dove gioca dal 1982 al 1989 fra Serie C2, Serie C e Serie B, con un bilancio di 256 partite e 77 gol.

Nel 1989 Giampiero Boniperti lo porta alla Juventus, dove gioca per tre stagioni, fino al 1992, segnando 36 reti in 132 partite e vincendo una Coppa Uefa e una Coppa Italia.Il 1990 è il suo anno d'oro: oltre ai due trofei in bianconero, è il grande protagonista delle Notti magiche dei Mondiali giocati in Italia, rassegna che gli Azzurri chiudono al terzo posto con Schillaci capocannoniere con 6 gol.

Nel 1992 passa all'Inter, dove resta fino al 1994 con un bilancio di 36 partite e 12 gol. Chiude la carriera in Giappone, giocando nel Jubilo Iwata dal 1994 al 1997, con un bottino di 65 reti in 95 match.