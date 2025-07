Calendario Serie A 2024/25: Sky o Dazn, come si divideranno le partite

Giovedì 4 luglio a partire dalle 12 la nuova Serie A Enilive prenderà ufficialmente vita con la compilazione ufficiale dei calendari per la stagione 2024/25. A partire da questa annata parte ufficialmente anche il nuovo bando per i diritti tv della durata quinquennale che è stato assegnato, come nel precedente triennio, all'accoppiata Dazn-Sky che si divideranno le 380 partite.

QUANTE GARE SU SKY/NOW E QUANTE SU DAZN - In totale la Serie A incasserà non meno di 900 milioni di euro annui da questo accordo, cifra che potrà aumentare in base all'andamento del mercato pubblicitario soprattutto nell'intesa trovata con Dazn. Tutte e 380 saranno visibili sulla piattaforma OTT di Dazn di cui 266 in esclusiva, mentre sull'emittente satellitare e su Now saranno visibili 114 gare in co-esclusiva.

QUALI PARTITE AVRÀ SKY - Delle 10 partite in programma, al netto delle modifiche che di giornata in giornata saranno necessarie per gli impegni delle coppe, Sky/Now avranno in co-esclusiva la partita del lunedì sera alle 20.45, la partita delle 18 di domenica e il big match del sabato sera alle 20.45, che quasi sempre nel corso dell'anno sarà il secondo incontro di cartello di ogni giornata. Nello schema fornito da Lega Serie A sono le 3 partite in giallo.

I 20 TOP MATCH - Delle 380 partite, solo 20 saranno considerate "Top Match" e le due emittenti avranno la facoltà di "pick" che va oltre la compilazione del calendario. In sostanza, delle 20 partite di altissimo livello, Sky/Now potrà scegliere 4 partite da trasmettere in co-esclusiva e saranno la scelta 4, 7, 12 e 19. Di questi 20 incontri la Lega Serie A si riserva il diritto di collocarne 2 alle ore 12:30 della domenica e 2 alle ore 15:00 del sabato o della domenica.

COME SI DIVIDONO LE ALTRE GARE - Una volta effettuata la scelta dei 20 top match, Dazn e Sky/Now si divideranno le pick sulle altre 360 partite rimaste secondo un ordine pre-stabilito. L'emittente satellitare avrà la scelta della seconda gara di cartello (oltre alla quinta e all'ottava) per ogni giornata per tutte le gare ad esclusione delle prime 6 giornate e delle 2 dopo la pausa invernale. In queste 8 giornate, invece, Sky/Now avrà le scelte 3, 5 e 7.