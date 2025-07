Calhanoglu chiama Arda Guler all'Inter: "Deve giocare di più, spero venga da noi"

Hakan Calhanoglu prova a spingere Arda Guler verso l’Inter. Dopo le voci degli scorsi giorni, che accostavano il nome del giovane talento turco del Real Madrid al club nerazzurro, ci ha pensato lo stesso Calhanoglu a infiammare il calciomercato.



Al termine della gara di Nations League vinta dalla Turchia per 3-1 sull’Ungheria, il centrocampista dell’Inter ha analizzato la sfida nel post-gara e ha risposto così alla domanda sul suo connazionale Arda Guler:

"È un giocatore molto importante. Un fratello a cui tengo molto. Ovviamente vorrei venisse a giocare con noi, dopotutto tutti vogliono giocatori di qualità. Ma non sono com'è la situazione. Non voglio entrare troppo nel dettaglio. Perché alla fine, lui decide, il mio suggerimento è che lui giochi di più. Se lo merita, spero che venga da noi".

Ricordiamo che l'Inter, per la prossima stagione, ha l'obiettivo di ringiovanire la rosa e tra i reparti che subiranno dei cambiamenti, c'è anche quello offensivo. L'obiettivo numero uno del management nerazzurro è il giovane trequartista del Como Nico Paz, anche se il Real Madrid non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Ecco che, quindi, in casa Inter è tornato di moda anche il nome di Arda Guler, che in Spagna con la maglia dei Blancos sta trovando poco spazio.