Il Galatasaray non ha ancora presentato un'offerta ufficiale all'Inter per Hakan Calhanoglu e il motivo è... Victor Osimhen. Le due operazioni oggi sono collegate con la priorità data al centravanti nigeriano

Il caso Hakan Calhanoglu è esploso in casa Inter. Il destino del centrocampista turco sembra ormai scritto con un addio che oggi è quantomai annunciato e in una direzione che appare evidente a tutti, quella del Galatasaray. Eppure il club turco almeno finora non ha ancora presentato una proposta concreta sulla scrivania dei dirigenti interisti (facendo scattare e cresce un fastidio sempre più evidente a Milano ndr.) e la motivazione è da ricollegarsi sempre al calciomercato in chiave Serie A e al futuro di... Victor Osimhen.

PRIORITÀ - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, per il club di Istanbul, ad oggi, è questione di priorità e il centravanti nigeriano, che in questa stagione è già stato in prestito in maglia aranciorossa risultando decisivo per la vittoria del titolo, è al numero 1 assoluto. Osimhen per Okan Buruk è il giocatore che sposta gli equilibri per il presente e per il futuro e, per questo motivo, vorrebbe che il primo grosso colpo di mercato fosse proprio la sua riconferma.

BUDGET - Non è soltanto una questione tecnica, ma anche e soprattutto di budget. Per poter confermare Osimhen c'è bisogno sia di spazio salariale (e lo stipendio è già superiore ai 10 milioni di euro) sia di margine per pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Anche per questo, almeno per ora, non è stata formulata un'offerta concreta per Calhanoglu, per non rischiare di vedersi soffiare il centravanti nigeriano per una mancanza di fondi extra per eventuali rilanci.

CONCORRENZA - La concorrenza per Osimhen c'è ed è concreta e non è rappresentata soltanto dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi (che lo vorrebbe entro il 3 luglio per sognare ancora al Mondiale per Club)già respinto in diverse occasioni dall'ex-Lille. La Juventus è sicuramente il club che più si sta muovendo per lui anche se, a sua volta, la società bianconera è bloccata dalla mancata (finora) cessione di Dusan Vlahovic e dal suo stipendio da 12 milioni annui.

L'INTER ASPETTA - E l'Inter? Aspetta, anche se l'esplosione a mezzo stampa del caso non aiuta il lavoro di Piero Ausilio. Il Galatasaray sa che il rapporto fra Calhanoglu, lo spogliatoio e la società è difficilmente ricucibile e non ha fretta nell'accontentare le richieste del club nerazzurro. A maggior ragione di un'offerta economica da 30 milioni che ruberebbe grosso spazio all'operazione Osimhen. Questione di priorità e di furbizia che, nell'operazione Calhanoglu, è già stata abbondantemente utilizzata.