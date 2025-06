Calhanoglu, l'Inter ascolta offerte: la cifra fissata e cosa c'è di vero sul Galatasaray

Il futuro di Hakan Calhanoglu è un tema centrale in casa Inter, se non altro perché c’è una differenza rispetto a 12 mesi fa, ovvero che questa volta i nerazzurri sono disposti ad ascoltare offerte, posizione diametralmente opposta al passato, quando invece in viale della Liberazione hanno respinto immediatamente gli assalti del Bayern. Nel frattempo le cose sono cambiate, è cambiato anche il progetto: Oaktree vuole ringiovanire e contemporaneamente abbassare il costo squadra e Calhanoglu è uno che da questo punto di vista pesa tanto con i suoi 6,5 milioni di ingaggio a stagione. Contratto che non tutti possono permettersi, ma il turco in questi anni si è affermato come uno dei migliori in Europa nel ruolo di play e chi si accosta a lui sa che deve mettere in contro certe spese.

L’Inter è pronta ad ascoltare offerte, in questi giorni si sono diffuse voci relative a un interesse concreto sia dall’Arabia che dalla Turchia ma i nerazzurri fanno sapere che per adesso non c’è nulla di nero su bianco. Un po’ come a dire “siamo in attesa”, perché evidentemente se la macchina mediatica è partita sarà probabilmente per via di qualche intermediario che si è messo a lavoro e se in giro ci sono agenti che stanno provando a imbastire qualcosa, avranno senz’altro ricevuto mandato di poterlo fare. Somiglia un po’ al grande segreto di pulcinella, ma intanto in viale della Liberazione sostengono di non aver visto alcuna offerta per il loro play.

In Turchia si sbilanciano di più e sono sicuri che invece il Galatasaray abbia già parlato con il calciatore, che in un recente passato aveva parlato proprio di un suo possibile approdo in Turchia: “All’Inter sto bene ma sarebbe un onore un giorno poter giocare per il Galatasaray”. Non sappiamo ancora se questo giorno sarà vicino o lontano ma sappiamo che l’Inter non alzerà alcuna barricata per l’ex Milan e che in viale della Liberazione hanno anche fissato un prezzo: il cartellino di Calhanoglu vale tra i 35 e i 40 milioni di euro, certo, trattabili, ma non si può scendere troppo rispetto alla cifra di partenza. Il Galatasaray ne è certamente a conoscenza.