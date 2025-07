Calhanoglu "sprona" l'Inter: "Al Galatasaray ora o mai più". Ma Inzaghi lo chiama all'Al-Hilal

Il quotidiano turco Milliyet riporta un virgolettato del giocatore dell'Inter. Diviso tra il Galatasaray e una clamorosa suggestione dall'Arabia

Hakan Calhanoglu è una delle questioni di più stretta attualità e maggiormente urgenti in casa Inter. Dopo il durissimo botta e risposta con Lautaro Martinez, il vano tentativo di riconciliazione delle scorse ore e le parole sull'argomento di Beppe Marotta, il futuro del centrocampista turco ha assunto i contorni del caso da provare a risolvere in maniera rapida ed efficace. L'interesse del Galatasaray è conclamato, il desiderio del classe '94 di fare ritorno a casa è altrettanto palese ma manca una tessera fondamentale nel puzzle: la quadra economica, che tra i due club (che ancora non si sono ufficialmente confrontati sul tema) non c'è.





L'Inter si aggrappa alla presenza di un contratto in essere, sottoscritto con reciproca soddisfazione fino a giugno 2027 e che permette a Calhanoglu di percepire un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti, risultando il secondo calciatore della rosa nerazzurra più pagato, alla pari di Nicolò Barella e alle spalle del solo Lautaro Martinez. Nasce da qui la richiesta di 30 milioni di euro, che ad oggi il Galatasaray non è intenzionato a soddisfare in quanto vorrebbe garantire al capitano della nazionale turco un ingaggio in doppia cifra e investire quindi una somma non troppo importante per il cartellino.





Il calciatore ha inviato negli ultimi giorni messaggi e segnali più o meno diretti sulla propria volontà di accettare la corte del Galatasaray e trasferirsi nel suo Paese d'origine, ma un vero e proprio confronto con la dirigenza dell'Inter – occasione ideale per manifestare le proprie intenzioni, al di là delle manovre del suo agente – non si è ancora verificato. Eppure, dalle pagine del quotidiano turco Milliyet arriva un virgolettato attribuito proprio a Calhanoglu e dai contenuti apparentemente inequivocabili: “E' ora o mai più. Se non passo al Galatasaray quest'estate, sarà molto difficile in futuro”.

La stessa testata riferisce che quella del club nel quale milita un illustre ex nerazzurro come Mauro Icardi non sarebbe l'unica proposta sul tavolo di Calhanoglu. L'Al-Hilal, allenato da poche settimane dall'ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, offrirebbe un triennale da 20 milioni di euro a stagione e un futuro incarico nello staff dell'italiano. Una suggestione che al momento non trova riscontri diretti, per quanto il rapporto tra i due sia stato molto stretto ai tempi dell'Inter e la sua esplosione da centrocampista centrale sia uno dei grandi meriti del predecessore di Cristian Chivu. Quel che è certo è che tutto passerà dal vertice che il calciatore avrà nelle prossime settimane con Beppe Marotta, decisivo per indirizzare il suo futuro in un senso o nell'altro. Un futuro che, alla luce dei recenti sviluppi, appare sempre meno a tinte nerazzurre.