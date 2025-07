Camarda è arrivato a Lecce: visite mediche fissate, la formula con il Milan

Può iniziare l'avventura di Francesco Camarda a Lecce: prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Milan, lunedì le visite mediche già fissate.

Sta per cominciare l’avventura di Francesco Camarda al Lecce. Il centravanti classe 2008 lascia il Milan e si trasferisce in Puglia per la prossima annata, sulla base di una formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro e controriscatto in favore dei rossoneri a 4 milioni. Il giovane attaccante è appena arrivato in Salento e lunedì farà le visite mediche con i giallorossi prima di firmare il contratto.

Nella scorsa stagione, Camarda ha fatto la spola tra Milan Futuro e prima squadra, con la quale ha esordito da titolare in Serie A e da subentrante in Champions League. In Serie C ha fatto registrare 5 reti e 1 assist in 18 partite, un totale che non gli ha permesso di disputare i playout persi contro la SPAL dalla formazione Under 23 meneghina. Il dato complessivo parla di altre due reti segnate in Coppa Italia Serie C in 35 gettoni complessivi.