Un vero e proprio caos. La situazione fra Dani Olmo e il Barcellona è sempre più intricata: nel corso degli ultimi giorni, dopo i due ricorsi persi dalla società blaugrana, la Liga ha ufficialmente escluso – a partire dal 1° gennaio 2025 – sia il trequartista spagnolo (che può liberarsi a zero, attivando la clausola presente nel suo contratto) che Pau Victor dalla lista della rosa del club catalano.

DANI OLMO PUO’ ARRIVARE IN ITALIA?

Il Barcellona sta provando in ogni modo a ottenere nuove risorse finanziarie, necessarie per la registrazione dei due giocatori che non stanno rientrando nel monte ingaggi prefissato dalle norme della Liga. Il club si aspetta che la situazione possa cambiare entro le prossime 24 ore, seppur il campionato spagnolo non abbia dato il proprio via libera alla vendita dei posti vip del futuro Camp Nou per i prossimi 20 anni. Un ultimo quasi disperato tentativo di inserirsi nuovamente nei parametri regolamentari del Fair Play Finaziario iberico.

La Liga ha motivato il proprio rifiuto alla manovra del Barcellona, in quanto il club non ha potuto certificare che la totalità degli introiti sia arrivata da investitori di Qatar e Dubai. I catalani hanno dunque richiesto una nuova licenza, ma secondo le fonti della Federcalcio spagnola, non è possibile emettere alcuna nuova licenza senza il consenso della Liga. La giornata di domani sarà decisiva con il Barça che si augura di ricevere l’intera somma mancante derivante dalla vendita dei posti VIP.

Tuttavia, la speranza dei blaugrana è che il precedente mancato pagamento venga interpretato per cause di forza maggiore. In materia, infatti, il Regolamento Generale della RFEF, all’articolo 130.2, è piuttosto chiaro: “Un calciatore può essere registrato in un solo club e non può essere cancellato e nuovamente registrato dallo stesso club nella stessa stagione, salvo in caso di forza maggiore o disposizione regolamentare. Inoltre, durante la stagione, un calciatore non può essere registrato e schierato in più di tre club differenti”.

Un contesto sempre più dai contorni grotteschi che dal danno rischia di far cadere sul Barcellona anche una beffa da non sottovalutare: in attesa di una soluzione legale che permetta alla società catalana di registrare i due giocatori (fatto altrimenti impossibile in questo mese), il Barça si ritroverebbe costretto non solo a pagare l’intero stipendio fino al 2030, anno di scadenza del contratto, se il giocatore lo richiedesse, ma anche a saldare i 48 milioni dovuti al Lipsia, senza la possibilità di ammortizzare la cifra su sei stagioni. Come riporta Calcio&Finanza, a conti presto fatti, a livello di cartellino, invece degli 8 milioni previsti per questa stagione, il club si troverebbe a registrare un impatto negativo di 40 milioni di euro sul bilancio 2024-25, andando a peggiorare sempre più i propri conti.