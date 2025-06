Caos Brescia, la posizione della Sampdoria: si chiede la Serie B a 22 squadre

La bomba è esplosa ieri, a metà pomeriggio, ed è deflagrata a Genova in pochi minuti. Il tam tam mediatico è impazzito subito sulla sponda blucerchiata del capoluogo ligure, prospettando uno scenario clamoroso: Sampdoria ai playout, o addirittura salva, a causa delle irregolarità del Brescia. La situazione è ancora caotica, anche se la dirigenza doriana ha subito attivato il suo staff legale per organizzare una linea in grado di difendere i suoi interessi. Ma andiamo con ordine.

LA SITUAZIONE -Sabato l'Agenzia delle Entrate ha inviato alla Covisoc un dossier sul Brescia, per contestare delle presunte irregolarità fiscali. Da quanto trapelato, il club avrebbe mascherato il pagamento dell’IRPEF del 16 febbraio sfruttando crediti d’imposta fittizi. L’inchiesta mette in discussione la regolarità del campionato, perché l’omessa penalizzazione al momento dei fatti avrebbe inciso sullo sviluppo della classifica. L’intervento della Procura Federale è stato immediato. Dopo aver ricevuto la segnalazione ufficiale, la Lega di B ha deciso di fermare il playout tra Salernitana e Frosinone, in calendario per la serata di oggi. L’udienza preliminare è fissata per giovedì. In caso di verdetto sfavorevole al Brescia, scatterebbe una penalizzazione di 4 punti in classifica. Non è da escludere che la decisione venga presa rapidamente per rimettere ordine in un finale di stagione già esplosivo.

POSIZIONE SAMP - Nel frattempo, la Sampdoria si è mossa per entrare ufficialmente nel procedimento come parte lesa. Il legale della nuova proprietà, Francesco De Gennaro dello studio Hogan Lovells, guida la strategia difensiva. Al centro dell’argomentazione c’è la violazione del principio di equità sportiva: secondo i blucerchiati, il Brescia doveva essere punito già dopo la 25ª giornata. All’epoca, i lombardi erano dodicesimi con 29 punti. Una sanzione tempestiva li avrebbe fatti precipitare a quota 25, in piena zona calda, a ridosso di Salernitana, Sudtirol e Sampdoria. Qualora la penalizzazione venisse inflitta ora, il Brescia retrocederebbe direttamente in Serie C, scivolando a 39 punti. Questo aprirebbe uno spiraglio clamoroso per la Samp, che si ritroverebbe coinvolta nel playout salvezza contro la Salernitana. Le date ipotizzate? Prima settimana di giugno, con andata al Ferraris e ritorno all’Arechi. Ma ci sono parecchi nodi.

NO AI PLAYOUT - A rendere più complicata la situazione c’è il crollo psicologico del gruppo doriano. Dopo la disfatta di Castellammare, la squadra si è allenata solo due volte, considerandosi già retrocessa. A Genova, il clima è teso: si registrano episodi di contestazione, con alcuni tifosi arrivati a minacciare i giocatori sotto casa. Il gesto simbolico di consegnare le maglie ai sostenitori a Bogliasco ha chiuso un ciclo amaro. Dall’altra parte, la Salernitana ha mantenuto un ritmo costante. La Samp vuole fare leva su questo aspetto: la difesa blucerchiata punta sull'iniquità di un'eventuale partita con i granata. Tra le ipotesi allo studio, spunta anche quella di cancellare il playout e aumentare il numero di squadre in Serie B: si valuta un allargamento a 22 partecipanti per la stagione 2025/2026. Una soluzione già vista in passato, che permetterebbe alla Sampdoria di restare in categoria senza dover passare dagli spareggi.

ALTRE INCONGNITE - Ma le incognite non finiscono qui. I dubbi sulla solidità finanziaria del Brescia si fanno più pesanti. Oltre alle manovre di febbraio, emergono irregolarità simili anche ad aprile. Tutto lascia pensare a un club in affanno economico. E c’è un’altra scadenza dietro l’angolo: l’iscrizione alla prossima Serie B entro il 6 giugno. Anche su questo punto, non ci sono certezze. Il rischio è che il contenzioso si trascini per mesi. I tre gradi di giudizio potrebbero bloccare la Serie B fino ad agosto, congelando anche i piani per la prossima stagione. Per la Sampdoria sarebbe un colpo durissimo: difficile pianificare una ripartenza – che sia in B o in C – senza conoscere il proprio destino. Da qui il desiderio blucerchiato di mettere da subito un punto fermo alla stagione, confermando la partecipazione alla prossima cadetteria.