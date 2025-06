Caos in Brasile: destituito il presidente della Federcalcio. Ma il futuro di Ancelotti non è a rischio

Problemi istituzionali in Brasile. A pochi giorni dall'annuncio ufficiale dell'arrivo di Carlo Ancelotti come ct fino ai Mondiali del 2026, Ednaldo Rodrigues è stato destituito da presiente della CBF, la Confederazione Brasiliana di Calcio. I FATTI - Rodrigues è stato rimosso per decisione del giudice Garbiel de Oliveira Zéfiro, del Tribunale di Giustizia di Rio de Janeiro. Ma perché sono state presentate due richieste per la destituzione? La tesi sostenuta da Daniela do Waguinho e da Fernando Sarney, presidente reggente al momento, è che la firma di Nunes, ex presidente della CBF, era stata falsificata in un accordo che confermava la carica presidenziale a Rodrigues. Sarebbe stato questo accordo, di fatto, a permettere l'elezione di marzo, che ha consentito a Rodrigues di mantenere la presidenza. L'ex numero uno, all'uscita al congresso FIFA ad Asuncion, si è dichiarato innnocente, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ed è probabile un ricorso. COSA SUCCEDE CON ANCELOTTI - Fernando Sarney avrebbe già fatto sapere che l'ingaggio di Ancelotti non è a rischio. Nessun intoppo per il futuro ct della nazionale verdeoro, che, come sottolineato da globoesporte, era al corrente di quanto stesse accadendo. Sir Carlo ha un contratto con la CBF non con Rodrigues e, pertanto, sarà regolarmente in panchina nella notte tra il 5 e il 6 giugno per l'esordio con l'Ecuador. Tra il 10 e l'11, invece, l'esordio in casa contro il Paraguay.