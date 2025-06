Caos Serie B, per la Sampdoria spunta di nuovo Romei. Il Brescia pronto alla battaglia

Nella complicata vicenda legata al caos della Serie B, deflagrata domenica pomeriggio, la Sampdoria spera di uscire vincitrice. Si prospetta, per i blucerchiati, una lunga battaglia legale per il mantenimento della categoria, o quantomeno per ottenere la possibilità di disputare i playoff, anche se l'obiettivo blucerchiato sarebbe quello di allargare la cadetteria a 22 squadre, "congelando" le retrocessioni anche per una questione di equità (l'eventuale playoff anche tra due settimane sarebbe verrebbe affrontato da una Salernitana molto più in forma).

RIECCO ROMEI - Per affiancare l'avvocato De Gennaro dello studio Hogan Lovells, legale di riferimento della nuova proprietà e di Manfredi, la Samp ha deciso di rivolgersi ad una figura già nota ai tifosi blucerchiati, ossia Antonio Romei. L'avvocato romano, ex braccio destro di Ferrero (che aveva affiancato sin dai primi giorni dell'esperienza genovese del Viperetta), negli ultimi anni aveva ricoperto anche il ruolo di membro del CdA e persino di ex presidente, sino all'uscita di scena del giugno 2023. Romei sarebbe stato chiamato come esperto di diritto sportivo, avendo già assistito la Sampdoria in passato, ad esempio nel 2023, quando erano stati ridotti da 4 a 2 i punti di penalizzazione per mancati pagamenti di Irpef e stipendi.

CAMPIONATO FALSATO - La posizione della Samp è nota: da Genova ritengono che il campionato sia stato falsato, perché il Brescia avrebbe dovuto essere penalizzato già a febbraio. In più sussisterebbero dubbi sulla sostenibilità economica dei lombardi e ci si chiede come il club di Cellino possa iscriversi alla prossima Serie B o finanziare la stagione. In questo quadro, il pool legale blucerchiato sta preparando i documenti per costituirsi parte interessata nel procedimento sportivo contro il Brescia. Il deferimento ufficiale del club lombardo, atteso tra giovedì e venerdì dalla Procura Federale, dovrebbe riguardare irregolarità nei contributi Irpef relativi a febbraio 2025, irregolarità collegate a presunti crediti d’imposta.

SILENZIO - La strategia comunicativa del club genovese, per ora, è improntata al silenzio. Nessuna dichiarazione verrà rilasciata fino alla sentenza di primo grado del Tribunale Nazionale Federale. Intanto da ambienti vicini alla società vengono smentite alcune voci circolate online: non ci sarebbe stato nessun ricorso ufficiale per l’allargamento della Serie B a 22 squadre, e nessuna delle dichiarazioni attribuite all’avvocato De Gennaro sui social è risultata autentica. Sul campo, la squadra è tornata ad allenarsi soltanto ieri, ancora sotto shock per la retrocessione e le proteste dei tifosi. Una condizione psicofisica ben diversa da quella di altre formazioni potenzialmente coinvolte in un eventuale playout, come la Salernitana.

QUERELA - Dal canto suo, il Brescia si prepara alla controffensiva. Il club verrà deferito per presunte irregolarità nei contributi Irpef di febbraio, derivanti da crediti d’imposta che l’Agenzia delle Entrate ha giudicato inesistenti. I legali del Brescia, rappresentati dallo studio Tonucci&Partners, contestano questa lettura e sostengono la validità dei crediti. Cellino, presidente del club, ha sporto querela contro una società con sede in via Montenapoleone a Milano, dalla quale avrebbe acquistato crediti d’imposta scontati del 20% relativi ai mesi di novembre-gennaio. Secondo la sua versione, sarebbe stato truffato per un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro. La difesa punterà a dimostrare la buona fede dell’imprenditore, ma la giurisprudenza in casi simili è chiara: la buona fede non basta ad evitare le sanzioni e nemmeno consente di accedere al patteggiamento.

BATTAGLIA - Il Brescia è comunque pronto a battagliare fino all’ultimo grado di giudizio. Se la vicenda si dovesse protrarre fino al terzo livello di giudizio, la definizione dell’organico della Serie B potrebbe slittare fino ad agosto, con inevitabili conseguenze sul calendario e sull’intero sistema. A complicare ulteriormente il quadro, alcune voci rimbalzate da ambienti bresciani e poi ritenute infondate, che davano Andrea Radrizzani – ex Leeds, oggi legato al Monza – come possibile acquirente del club da Cellino. Indiscrezioni prontamente smentite, che però testimoniano il clima caotico in cui il calcio italiano sta cercando, faticosamente, di chiudere una stagione già travagliata.